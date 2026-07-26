le psg veut chiper un crack bresilien au barca ze lucas 394747

OM : Cette pépite brésilienne détourné de Marseille

OM26 juil. , 20:00
parClaude Dautel
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Sur les tablettes de l'Olympique de Marseille, Zé Lucas faisait partie des paris tentés par le club phocéen lors de ce mercato. Mais le jeune joueur brésilien a finalement fait un autre choix.
Il y a deux semaines, le nom de Zé Lucas avait circulé du côté de la Commanderie, la cellule recrutement de l'OM ayant un œil attentif sur la situation du milieu défensif du club de Recife. Pour un prix raisonnable, 4 millions d'euros, Marseille paraissait en mesure d'avancer dans ce recrutement, du moins si telle était son intention. Face à l'OM, on trouvait quelques clubs européens, mais surtout plusieurs équipes brésiliennes conscientes des qualités de Zé Lucas, à qui plusieurs spécialistes du football brésilien promettent une carrière flamboyante à l'avenir. Quoi qu'il en soit, l'Olympique de Marseille n'a visiblement pas été au bout de ce dossier, ou l'a rapidement abandonné car ce dimanche, on a appris que le milieu défensif brésilien de 18 ans avait finalement décidé de rejoindre Cruzeiro.

Cette piste brésilienne s'envole

Moyennant 4,4 millions d'euros, Zé Lucas a quitté Recife pour s'engager avec le Cruzeiro Esporte Clube, formation basée à Belo Horizonte. Pour blinder leur nouveau milieu de terrain, les dirigeants brésiliens lui ont fait parapher un contrat jusqu'en 2031, ce qui laisse du temps à Zé Lucas pour prendre de la valeur sportive, et donc financière. Du côté de l'Olympique de Marseille, compte tenu de la situation financière actuelle, l'heure n'est probablement plus à ce genre d'investissement sur des joueurs sud-américains capables de prendre du volume en Europe, ou au contraire de devenir de gigantesques flops.
S'agissant de Zé Lucas, on saura dans quelques saisons si l'OM a bien fait de ne pas entrer dans cette opération, au moment où son ancien président est désormais en Amérique du Sud. En effet, Pablo Longoria a rejoint le club argentin de River Plate comme directeur sportif et il était peut-être à la base de ce dossier à Marseille, ce genre de profil étant très apprécié par Longoria.

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Adieu Diomandé, le PSG a trouvé mieux

Les médias vont toujours dans le sens du Qatar. Ce n'est pas un secret. Je vais bien me marrer quand tes potes et toi vont le voir avec le maillot du Real Madrid. ^^

Officiel : Le PSG refuse l'arnaque Yan Diomandé

Dixit l expert en "j'me touche les couilles en postant" 🤣 T'inventes pas une vie Madame Soleil

Officiel : Le PSG refuse l'arnaque Yan Diomandé

Classique... Il signe au PSG = LE SUPER COUP !!! Il va ailleurs = ARNAQUE Bon, le vrai bemol c'est que le Real actuellement on dirait le psg quand ils etaient tres cons

Adieu Diomandé, le PSG a trouvé mieux

J avais oublié qu on ne prenait en compte les medias que quand ça allait ds le sens de Sergio33... Si le Real se satisfait de débourser 130M pour un minot qui il y a deux ans jouait encore au football américain, grand bien leur fasse Quand tu arriveras à nous montrer ne serait ce qu un soupçon de preuves sur tes dires concernant le PSG on pourra nous meme arreter de penser qu Aulas a acheter les 3/4 de ses pseudos 7 titres en L1 ...

OL : Openda signe lundi à Lyon

Un superbe coup de la part de l'OL !!! ^^

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