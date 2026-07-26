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L'OM officialise la prolongation d'un milieu de terrain

OM26 juil. , 18:20
parClaude Dautel
2
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Agé de 21 ans, Nouhoum Kamissoko, milieu de terrain malien de l'Olympique de Marseille, a prolongé son contrat avec le club phocéen jusqu'en 2029. La saison passée, ce dernier a évolué avec l'équipe réserve de l'OM en National 2.
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