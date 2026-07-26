Andrea Pirlo devait officiellement être désigné sélectionneur de l'équipe de l'Italie dans les prochains jours. Mais, l'ancien joueur, désormais entraîneur, est rattrapé par une relation qu'il entretient avec des sociétés russes.

Le poste de patron de la Squadra Azzurra est-il devenu maudit ? Alors que l'équipe d'Italie vient d'enchaîner un troisième Mondial comme spectateur, la quête d'un sélectionneur national tourne au cauchemar. Après avoir appris que Pep Guardiola avait finalement décliné l'offre transmise par Paolo Maldini et Leonardo, en charge de gérer ce dossier, le duo italien voulait rapidement nommer Andrea Pirlo. Tout était bouclé et officialisé mardi, cependant la presse transalpine a sorti un dossier qui fait mal à celui qui entraîne actuellement un club de Dubaï, le United FC. En effet, Andrea Pirlo a un contrat avec un puissant opérateur russe de paris en ligne, marque dont il est l'ambassadeur et qui appartient à l'État dirigé par Vladimir Poutine. En Italie, l'affaire fait grand bruit et le monde politique est évidemment entré dans la danse, estimant que la nomination d'Andrea Pirlo serait un vrai scandale.

L'Italie veut voir le contrat qui lie Pirlo à la Russie

De son côté, Giovanni Malagò, le patron de la fédération italienne de football, souhaite avoir accès au contrat qui lie l'entraîneur italien de United FC à la société russe. Du côté de l'instance, on souhaite savoir si cet accord pris par Pirlo est une clause de son contrat avec le club de Dubaï. Car le propriétaire et président de ce club, Sergey Lomakin, est également actionnaire de cette société russe de paris sportifs. Ou bien si un accord a été signé à titre personnel par Andrea Pirlo avec cette entreprise. Si c'était le cas, alors Andrea Pirlo ne deviendra pas sélectionneur de l'équipe d'Italie, des élus italiens étant même déjà déterminés à ce que l'ancien joueur soit sanctionné.

La crise est telle en Italie que la tête de Paolo Maldini, nommé il y a seulement quelques semaines, est déjà réclamée pour cette gestion désastreuse de ce dossier. Pour rappel, l'équipe d'Italie affrontera la France le 2 octobre en Ligue des Nations au Stade de France, avant de croiser de nouveau les Bleus le 12 novembre à San Siro. D'ici là, Didier Deschamps aura cédé sa place à Zinedine Zidane, mais on ne sait pas encore qui sera sur le banc italien.