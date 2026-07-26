L'OM active en urgence une piste à 13 ME

L'OM est à la recherche de bonnes opportunités à saisir cet été sur le marché des transferts. Le profil d'El Bilal Touré plaît notamment à la direction phocéenne.

L'Olympique de Marseille doit composer avec des moyens limités cet été sur le marché des transferts. L'objectif est de boucler des arrivées à moindre coût. En attaque, Bruno Genesio aura besoin de davantage de profondeur pour disputer toutes les compétitions. L'ancien entraîneur du LOSC et de l'OL sait que l' OM ne dispose pas d'une grande marge de manœuvre financière, mais il souhaiterait tout de même tenter sa chance sur un dossier intéressant en Italie.

Touré, la belle trouvaille de l'OM au mercato ?

Selon les informations relayées par Transferfeed, l'OM est bien dans la course pour s'attacher les services d'El Bilal Touré. L'international malien est de retour à l'Atalanta après deux prêts successifs à Stuttgart puis au Beşiktaş. Le club italien est ouvert à un départ de son attaquant de 24 ans, qui est lui aussi favorable à un nouveau défi. Les dirigeants marseillais devront toutefois se montrer convaincants pour faire la différence. Cagliari et Fenerbahçe sont également sur le coup. El Bilal Touré est actuellement estimé à près de 13 millions d'euros.

L'attaquant né à Adjamé a encore beaucoup à prouver au plus haut niveau, et rejoindre l'OM représenterait une belle opportunité dans sa carrière. Il connaît déjà bien le football français, puisqu'il a évolué au Stade de Reims entre 2020 et 2022.

Un départ de l'Atalanta semble de plus en plus probable pour El Bilal Touré, et une arrivée à Marseille est une piste à prendre au sérieux. Tout au long de l'été, l'OM devra composer avec une situation financière délicate afin de renforcer son effectif. Le départ de Mason Greenwood devra notamment être compensé par le recrutement d'un attaquant de haut niveau, sous peine de voir les ambitions du club être revues nettement à la baisse pour la saison prochaine.