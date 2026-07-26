L'OL tout proche de faire signer ce défenseur à 6ME

Après avoir bouclé la signature de Loïs Openda en provenance de la Juventus, la cellule recrutement devrait rapidement annoncer la venue d'un défenseur central. En effet, Felix Bacher est tout proche de rejoindre l'effectif de Paulo Fonseca.

A dix jours de son premier match officiel pour le compte du 3e tour préliminaire de Ligue des champions, l'OL continue à se renforcer, Lyon ayant jusqu'à jeudi pour inscrire des joueurs sur la liste fournie à l'UEFA pour les deux matchs contre le Sparta Prague. Sur cette liste, on trouvera Loïs Openda, attendu en début de semaine par l'OL pour passer sa visite médicale et signer son contrat pour un prêt d'une saison. Mais, il se pourrait également que l'Olympique Lyonnais puisse inscrire Felix Bacher, le défenseur central autrichien actuellement sous contrat avec le club portugais d'Estoril. Car tous les signaux passent au vert dans ce dossier et le joueur de 25 ans devrait rapidement débarquer dans la capitale des Gaules.

L'OL tient son défenseur central

avancées » et que de son côté Felix Bacher avait déjà donné son accord pour rejoindre le club de Michele Kang. Il y a quelques jours, notre confrère, qui avait révélé l'intérêt de Lyon pour le défenseur autrichien, évoquait un transfert à hauteur de 4 millions d'euros, ce qui correspond tout à fait avec ce que les recruteurs rhodaniens avaient prévu pour combler ce poste. Ce dimanche, Santi Aouna, très bien informé sur le mercato de l'Olympique Lyonnais, a confirmé lors d'un échange sur X (anciennement Twitter), que les négociations entre l'OL et Estoril étaient «» et que de son côté Felix Bacher avait déjà donné son accord pour rejoindre le club de Michele Kang. Il y a quelques jours, notre confrère, qui avait révélé l'intérêt de Lyon pour le défenseur autrichien, évoquait un transfert à hauteur de 4 millions d'euros, ce qui correspond tout à fait avec ce que les recruteurs rhodaniens avaient prévu pour combler ce poste.

Agé de 25 ans, Felix Bacher a été formé au très célèbre AKA Tirol, avant de connaître quelques clubs autrichiens, puis de rejoindre Estoril librement en 2024. Le natif de Lienz a connu quelques sélections avec les équipes de jeunes en Autriche. Actuellement, il est sous contrat jusqu'en 2028 avec le club portugais.