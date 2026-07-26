OM : Nayef Aguerd s'en va, un salaire XXL l'a convaincu

C'est un nouveau départ qui se profile du côté de l'Olympique de Marseille, puisque les médias marocains annoncent que Nayef Aguerd devrait rapidement quitter l'OM, le défenseur ayant reçu des offres salariales colossales.

Radio Mars, basée à Casablanca, plusieurs clubs se seraient déjà positionnés, informés du désir de l'OM de laisser partir Nayef Aguerd, notamment des équipes du Qatar, d’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Et un accord pourrait rapidement intervenir, l'ensemble des parties s'y retrouvant dans cette opération. Arrivé à Marseille au dernier jour du mercato estival 2025 moyennant un chèque de 23 millions d'euros, Nayef Aguerd ne devrait pas vivre une deuxième saison à l'OM. Bien placé sur la liste des plus gros salaires, puisqu'il empoche 400.000 euros par mois, le défenseur international marocain pourrait permettre, en cas de vente, à l'Olympique de Marseille de réaliser à la fois un beau transfert, puisqu'il est valorisé à 15 millions d'euros, mais également de soulager la masse salariale. Selon la radio marocaine, basée à Casablanca, plusieurs clubs se seraient déjà positionnés, informés du désir de l'OM de laisser partir Nayef Aguerd, notamment des équipes du Qatar, d’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Et un accord pourrait rapidement intervenir, l'ensemble des parties s'y retrouvant dans cette opération.

L'OM va faire de grosses économies

L'avantage de ces clubs est qu'ils offrent déjà au défenseur marocain un salaire colossal, et même supérieur à celui qu'il touche actuellement à l'Olympique de Marseille. La saison passée, Nayef Aguerd n'a pas vraiment apporté à l'OM ce que Pablo Longoria et Medhi Benatia attendaient lorsqu'ils sont allés le chercher l'an dernier à West Ham. Même si sa fin de championnat a été gâchée par une sérieuse blessure à l'aine, laquelle l'a éloigné des terrains pendant plus de deux mois et surtout l'a privé du Mondial avec les Lions de l'Atlas. A 30 ans, Nayef Aguerd va donc libérer un poste de défenseur au sein de l'effectif de Bruno Genesio, et il va donner un peu d'aisance financière à Grégory Lorenzi pour recruter son remplaçant.