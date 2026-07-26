OM : Insulté par les supporters, Aubameyang dit merci

Pierre-Emerick Aubameyang est encore parti en remplissant les caisses de l'OM cet été. Lors de ses deux passages, il laissera une image plutôt positive auprès des supporters, qui ne l'ont pourtant pas ménagé.

C’était le deuxième et probablement le dernier passage de Pierre-Emerick Aubameyang à l’Olympique de Marseille. Arrivé à l’OM pour zéro euro en 2023 après une saison à Chelsea, le Gabonais avait fait lever les doutes à son sujet, montrant qu’il était encore capable d’empiler les buts. Cela lui avait valu un transfert à 9 ME en Arabie saoudite. Avant un deuxième retour, pour zéro euro, un an plus tard. Et une saison correcte, avec notamment quelques buts importants en Ligue des Champions et une abnégation toujours irréprochable.

Parti pour La Corogne en permettant à l’OM de récupérer encore 1,5 ME dans les caisses, l’ancien joueur de l’ASSE, du LOSC, du Milan AC, d’Arsenal ou du FC Barcelone, a fait la paix avec les supporters marseillais. Ces derniers l’ont secoué en fin de saison, devant les résultats décevants et sa baisse de régime.

Mais sur les réseaux sociaux, l’attaquant de 37 ans a répondu à un supporter qui avait posté le message suivant : « Merci pour ce que tu as fait pour nous. T’es un bon. Rares sont les joueurs comme toi. Désolé de parfois m’être énervé contre toi devant la télé, je t’ai même insulté. Désolé vraiment t’as respecté l’OM du début à la fin vraiment merci ».

Une amende honorable qui a été entendue par Pierre-Emerick Aubameyang, désireux de partir sur une bonne note. « Ça fait partie de la vie de supporters de s’énerver parfois et critiquer ou même insulter mais merci pour la reconnaissance. J’ai toujours tout donné, je n’ai jamais triché pour l’OM mais en tant qu’humain, je te remercier de ton message », a conclue sur Snapchat, l’attaquant qui va désormais oeuvrer en Espagne, du coté de La Corogne.