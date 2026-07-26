Adieu Diomandé, le PSG a trouvé mieux

Le PSG va perdre plusieurs éléments offensifs cet été. Luis Campos et Luis Enrique ont encore beaucoup de travail pour renforcer l'effectif du club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain verra son secteur offensif profondément remanié cet été lors du mercato . Gonçalo Ramos et Lee Kang-In ont déjà quitté le navire, tandis que Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye pourraient également suivre. Des départs importants pour les champions d'Europe, qui devront se montrer particulièrement inspirés afin de les remplacer.

Ces dernières heures, le PSG a notamment décidé de renoncer à la piste menant à Yan Diomandé, jugé trop cher, alors que le joueur devrait rejoindre le Real Madrid de José Mourinho. Reste désormais à savoir quels profils les pensionnaires du Parc des Princes cibleront pour renforcer leur attaque.

El Mala, la bonne pioche du PSG ?

Selon les dernières informations de Paris Team, un joueur plaît particulièrement aux dirigeants parisiens : Saïd El Mala. À seulement 19 ans, l'Allemand s'est déjà imposé comme l'un des grands talents du FC Cologne. Le club allemand sait toutefois qu'il sera difficile de résister aux offensives des grands clubs européens pour sa pépite, estimée à environ 50 millions d'euros.

Le PSG suit le joueur né à Krefeld depuis un certain temps et le contexte actuel pourrait représenter une opportunité idéale pour tenter de le recruter cet été.

À noter que le Borussia Dortmund est également intéressé par le profil du jeune attaquant. Le Paris Saint-Germain devra donc agir rapidement et efficacement pour renforcer son effectif. Alors que la reprise de l'entraînement approche, les champions de France n'ont pas encore réussi à attirer des renforts capables d'apporter une plus-value à l'équipe de Luis Enrique.

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Saïd El Mala pourrait justement répondre à ces attentes. Son potentiel et sa polyvalence impressionnent déjà. Doté d'une grande capacité de dribble, d'une belle vitesse et d'une réelle créativité, il possède toutes les qualités pour évoluer au sein de l'un des meilleurs clubs d'Europe.