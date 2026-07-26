Un jackpot surprise tombe au mercato, l'OM est aux anges

L’OM avait fait le choix, la saison passée, de vendre Jonathan Rowe à Bologne. Depuis, l’Anglais a crevé l’écran et attire désormais des clubs plus prestigieux…

L’ Olympique de Marseille a grandement besoin de liquidités, et toutes les rentrées financières seront les bienvenues. La saison dernière, le club phocéen avait vendu Jonathan Rowe à Bologne pour la somme de 17 millions d’euros. Un transfert conclu rapidement à la suite d’un écart de comportement de l’Anglais avec Adrien Rabiot.

En Italie, Rowe a rapidement confirmé son potentiel et impressionné. De quoi logiquement attirer l’attention de plusieurs grands clubs européens. Dans son pays natal, l’Angleterre, le joueur de 23 ans conserve notamment une très belle cote en Premier League. Everton ne dira pas le contraire.

Everton prêt à faire les affaires de l'OM

Selon les dernières informations de Nicolò Schira, les Toffees envisagent en effet de s’attacher les services de Jonathan Rowe cet été. Mais Bologne ne compte pas le céder facilement et réclamerait 45 millions d’euros pour son joueur. Une vente record qui, si elle venait à se concrétiser, ferait également les affaires de l’OM.

Pour rappel, lors de son départ vers Bologne, les dirigeants marseillais avaient négocié une clause de 10 % sur une future revente du natif de Londres. Ainsi, si Rowe était vendu pour 45 millions d’euros, les pensionnaires du Stade Vélodrome récupéreraient 4,5 millions d’euros.

Alors que les temps sont difficiles depuis quelques mois sur la Canebière, une telle somme permettrait au club de souffler quelque peu. L’OM suivra donc avec attention l’évolution du dossier et un éventuel départ de Jonathan Rowe vers Everton.

Ce serait en tout cas un joli coup réalisé par Medhi Benatia qui, à l’époque, n’avait pas souhaité tirer un trait sur le potentiel de l’Anglais malgré son départ dans de mauvaises conditions de l’Olympique de Marseille.