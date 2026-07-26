Yoan Diomande déclenche une guerre
Le PSG et Liverpool se battent pour Yan Diomande

Le PSG et le Real piégés par Diomandé, tout peut capoter

PSG26 juil. , 16:30
parHadrien Rivayrand
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Le PSG est très intéressé par une arrivée de Yan Diomandé cet été lors du mercato. Le dossier s’annonce toutefois difficile à boucler pour le club de la capitale.
Le Paris Saint-Germain va connaître plusieurs changements importants dans les prochains jours. Bradley Barcola ne souhaite notamment pas prolonger son contrat dans la capitale, ce qui pourrait entraîner un départ prochain. En cas de transfert, l’ancien joueur de l’OL serait remplacé. Le PSG a fait de Yan Diomandé, la pépite du RB Leipzig, sa priorité actuelle.
Mais son club réclame un montant très élevé, proche de 120 millions d’euros, pour accepter de le laisser partir. Une somme que les champions d’Europe ne souhaitent pas débourser. De ce fait, d’autres cadors européens tentent leur chance, à l’image de Manchester City, mais surtout du Real Madrid.

Diomandé dans une sale affaire

Selon les informations de Sacha Tavolieri, rien n’est encore joué dans ce dossier particulièrement complexe. Alors que le club merengue était annoncé proche de recruter l’international ivoirien, il pourrait finalement revoir sa position :
« C’est un dossier qui va mettre la zizanie au Real Madrid. Il est au cœur d’une polémique en raison de ses agents et de son rapprochement avec Rogue Nation. (...) Beaucoup de clubs anglais ne veulent pas avancer dans ce dossier. C’est un joueur qui n’est pas représenté par la personne qui gère actuellement son contrat.
Il pourrait y avoir des conséquences. Le club qui le signera devra trouver un accord avec l’agence qui le représentait initialement. Le Real Madrid devra payer des commissions, non pas à Rogue Nation, mais à l’agence qui représente Diomandé. Cela crée une certaine incertitude, car ce genre de situation ne correspond généralement pas aux pratiques du Real Madrid. Il faudra débourser 7,5 millions d’euros. (...) Il y a donc le prix du transfert, mais aussi un risque administratif. »

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De nombreux rebondissements restent possibles concernant l’avenir de Yan Diomandé. Le RB Leipzig n’est pas opposé à l’idée de conserver son jeune talent et les clubs intéressés devront faire preuve de patience afin de régler les différentes zones d’ombre autour de son dossier.
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