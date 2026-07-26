PSG : L'Europe est à ses pieds, la Roma attaque

"Plus besoin de jouer des matchs pour être qualifié...." sauf pour les pays Européens !!!! Incontestablement gagner contre le Paragay et ou l’Argentine va devenir quasi impossible.
ah si laisses le. il fait tellement pitié qu il me fait rire. c est un don chez lui
rager ? mdr ou ça??? j aime juste te voir te debattre en racontant nimp. on se fout bien de ta gueule. n arrete pas surtout hein;)
Il vaut mieux perdre un peu a la revente, que de donner un gros salaires à blanc pour un joueur qui passe sont temps à l infirmerie
Alors pourquoi pas rodrigo au PSG ?? Si barcola reste pas ....apres il faut voir apres sa grave blessure .
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading
L'équipe première du Paris Saint-Germain reprendra l'entraînement ce lundi 27 juillet au Campus PSG. Tour d'horizon de ce qui attend les Rouge et Bleu cet été ! 🗞️ 👉 psg.fr/content/repris…