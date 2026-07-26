PSG : L'Europe est à ses pieds, la Roma attaque

Le PSG va encore dégraisser son secteur offensif cet été, et Ibrahim Mbaye figure parmi les candidats au départ. Le club de la capitale n'a toutefois pas l'intention de brader l'international sénégalais.

Le Paris Saint-Germain est plus que jamais actif sur le marché des transferts. Si les supporters et les observateurs attendent naturellement de nouvelles recrues, les dirigeants parisiens se concentrent également sur les départs. Gonçalo Ramos et Lee Kang-In ont déjà quitté le club. Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye pourraient désormais suivre le même chemin.

Concernant l'international sénégalais, les prétendants ne manquent pas. En Italie, l'AS Rome souhaite notamment tenter sa chance pour recruter le joueur formé au PSG

Le PSG aura l'embarras du choix, comme Mbaye

Tutto Mercato Web, le club de la Louve suit en effet de près la situation d'Ibrahim Mbaye. Les doubles champions d'Europe en titre n'ont toutefois aucune intention de céder leur jeune talent à bas prix. Le joueur de 18 ans est estimé à près de 50 millions d'euros. Selon les informations relayées par, le club de la Louve suit en effet de près la situation d'Ibrahim Mbaye. Les doubles champions d'Europe en titre n'ont toutefois aucune intention de céder leur jeune talent à bas prix. Le joueur de 18 ans est estimé à près de 50 millions d'euros.

Reste à savoir si l'AS Rome sera en mesure de s'aligner sur un tel montant, alors qu'elle s'était montrée réticente à investir une somme similaire pour Mason Greenwood. Une chose est sûre, Ibrahim Mbaye ne manquera pas d'options pour poursuivre sa progression au plus haut niveau. Outre le club romain, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester City, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen suivent également son dossier avec attention d'après Fabrice Hawkins.

Lire aussi Le PSG et le Real piégés par Diomandé, tout peut capoter

Le Paris Saint-Germain étudiera les meilleures offres qui lui seront soumises, tout en restant déterminé à valoriser au maximum ses joueurs. Les dirigeants parisiens devront ensuite réinvestir intelligemment sur le marché des transferts afin de renforcer l'effectif de Luis Enrique. Ces dernières heures, le PSG aurait notamment décidé d'abandonner la piste menant à Yan Diomandé, jugée beaucoup trop onéreuse par la direction francilienne.