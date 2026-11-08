Aller au contenu
OM : Egan-Riley vendu à prix d'or, McCourt jubile

OM : Egan-Riley vendu à prix d'or, McCourt jubile

OM
parCorentin Facy
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Recruté gratuitement par l’OM à l’été 2025, CJ Egan-Riley commence à s’imposer dans la cité phocéenne. L’Anglais progresse sous les ordres de Bruno Genesio, une excellente nouvelle dans l’optique d’une future vente.
En juillet 2025, l’Olympique de Marseille a démarré son mercato par la signature du jeune défenseur anglais CJ Egan-Riley. A 23 ans, le natif de Manchester a débarqué dans la cité phocéenne avec une excellente réputation. Titulaire indiscutable de Burnley, alors meilleur défense de Championship, CJ Egan-Riley devait lutter pour une place dans le onze avec Balerdi, Aguerd, Pavard ou encore Medina. La concurrence aura finalement été trop forte pour Egan-Riley, incapable de se faire une place à l’OM lors de sa première saison.
Cette année en revanche, la donne est bien différente puisque le nouvel entraîneur Bruno Genesio l’a installé comme un titulaire à part entière au côté de l’expérimenté Nayef Aguerd. Malgré un début de saison poussif, CJ Egan-Riley commence à prendre la mesure de l’OM et s’affirme de plus en plus. Auteur d’un match XXL sur la pelouse du Bayer Leverkusen, l’international espoirs britannique monte en puissance. Au point d’envisager à moyen terme une très belle opération financière pour Marseille, qui n’a rien payé pour recruter CJ Egan-Riley il y a un an et demi.

Egan-Riley, une belle plus-value à venir

Certains bruits de couloir parlent même d’un potentiel transfert à hauteur de 20 millions d’euros en Premier League l’été prochain. De quoi réjouir Frank McCourt, lequel souhaite que le club soit en capacité de s’auto-financer grâce notamment aux plus-values réalisées sur les ventes de joueur. Un départ de CJ Egan-Riley au prix fort, deux ans après l’avoir fait venir gratuitement, serait un modèle du genre pour le propriétaire américain de l’OM. Si un tel scénario venait à se confirmer, les dirigeants olympiens pourront remercier Bruno Genesio, grand artisan de l’éclosion de l’Anglais dans la cité phocéenne. CJ Egan-Riley va néanmoins devoir confirmer avant de s’enflammer totalement, même si son début de saison incite clairement à l’optimisme.
Articles Recommandés
Om La Provence Demolit Longoria Avec Une Phrase Assassine
OM

OM : La Provence démolit Longoria avec une phrase assassine

Edf Mayulu En Equipe De France Ca Se Confirme
Equipe de France

EdF : Mayulu en équipe de France, ça se confirme

Asse La Star Offensive Des Verts Inquiete
ASSE

ASSE : La star offensive des Verts inquiète

Lens Cahuzac Menace Oughourlian Va Parler
Lens

Lens : Cahuzac menacé, Oughourlian va parler

Fil Info

OM : La Provence démolit Longoria avec une phrase assassine
EdF : Mayulu en équipe de France, ça se confirme
ASSE : La star offensive des Verts inquiète
Lens : Cahuzac menacé, Oughourlian va parler
L’OL offre déjà quatre renforts à Carlos Vicens
PSG : L’Equipe condamne l’arnaque Ferran Torres
L1 : Programme TV et résultats de la 10e journée
Liga : Le Real enchaîne et explose Valence
L1 : Un PSG au petit trot fait le minimum contre Troyes

Derniers commentaires

PSG : L’Equipe condamne l’arnaque Ferran Torres

Je ne suis pas entièrement d'accord. Dembouz avait la finition, mais avec son poste d'allier, il débordait et perdait énormément de lucidité au moment de finir. En le remplacant en pointe, Dembouz n'avait plus cette perte de lucidité suite à l'effort du débordement, il pouvait donc utiliser sa qualité de finition. Torres c'est donc très différent, c'est un manque de qualité de finition. Pour autant, je pense qu'il peut la travailler

La Chaîne L'Equipe écoeure Jonathan Clauss

Si on devait liker à chaque fois que qq'un te traite d'idiot ou d'abruti, on passerait la journée à faire ca mdr T'es tellement un malade mental, que t'es le seul à pas te rendre compte que tout le monde se paye ta tete ici :)

PSG : L’Equipe condamne l’arnaque Ferran Torres

Lucho a réussi a corriger le défaut de finition de Dembouz il réussira avec Ferran.

OM : Egan-Riley vendu à prix d'or, McCourt jubile

Que veux tu tout le monde ne joue pas au PSG !! 20 M€ en L1 c’est un "bon" deal pour la quasi totalité des clubs francais. Je pense que ton appreciation des valeurs n’a rien de comparable avec notre humble voir petit championnat constitue de petits clubs. Il est certain qu'entre le milliard de budget du Réal,les 6 clubs anglais qui jouent avec plus de 500M€ de budget et enfin un PSG qui doit tourner autour des 800, un joueur à 20M€ est vraiment le remplaçant du remplaçant.....

OM : Egan-Riley vendu à prix d'or, McCourt jubile

20m€ pour la BPL c'est le prix d'un lambda qui est remplaçant du remplaçant donc oui il pourrait être vendu pour 20m€

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2Paris logo
Paris
201062217107
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Toulouse logo
Toulouse
131034315141
11Brest logo
Brest
12933316124
12Lorient logo
Lorient
12933378-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
810226717-10
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading