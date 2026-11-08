OM : Egan-Riley vendu à prix d'or, McCourt jubile

Recruté gratuitement par l’OM à l’été 2025, CJ Egan-Riley commence à s’imposer dans la cité phocéenne. L’Anglais progresse sous les ordres de Bruno Genesio, une excellente nouvelle dans l’optique d’une future vente.

En juillet 2025, l’Olympique de Marseille a démarré son mercato par la signature du jeune défenseur anglais CJ Egan-Riley. A 23 ans, le natif de Manchester a débarqué dans la cité phocéenne avec une excellente réputation. Titulaire indiscutable de Burnley, alors meilleur défense de Championship, CJ Egan-Riley devait lutter pour une place dans le onze avec Balerdi, Aguerd, Pavard ou encore Medina. La concurrence aura finalement été trop forte pour Egan-Riley, incapable de se faire une place à l’OM lors de sa première saison.

Cette année en revanche, la donne est bien différente puisque le nouvel entraîneur Bruno Genesio l’a installé comme un titulaire à part entière au côté de l’expérimenté Nayef Aguerd. Malgré un début de saison poussif, CJ Egan-Riley commence à prendre la mesure de l’OM et s’affirme de plus en plus. Auteur d’un match XXL sur la pelouse du Bayer Leverkusen, l’international espoirs britannique monte en puissance. Au point d’envisager à moyen terme une très belle opération financière pour Marseille, qui n’a rien payé pour recruter CJ Egan-Riley il y a un an et demi.

Egan-Riley, une belle plus-value à venir

Certains bruits de couloir parlent même d’un potentiel transfert à hauteur de 20 millions d’euros en Premier League l’été prochain. De quoi réjouir Frank McCourt, lequel souhaite que le club soit en capacité de s’auto-financer grâce notamment aux plus-values réalisées sur les ventes de joueur. Un départ de CJ Egan-Riley au prix fort, deux ans après l’avoir fait venir gratuitement, serait un modèle du genre pour le propriétaire américain de l’OM. Si un tel scénario venait à se confirmer, les dirigeants olympiens pourront remercier Bruno Genesio, grand artisan de l’éclosion de l’Anglais dans la cité phocéenne. CJ Egan-Riley va néanmoins devoir confirmer avant de s’enflammer totalement, même si son début de saison incite clairement à l’optimisme.