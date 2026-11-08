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PSG : L’Equipe condamne l’arnaque Ferran Torres

PSG : L’Equipe condamne l’arnaque Ferran Torres

PSG
parCorentin Facy
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Aligné à la pointe de l’attaque du PSG samedi face à Troyes, Ferran Torres a livré une performance compliquée. L’ancien Barcelonais a manqué énormément d’occasions, ce qui jette le trouble sur son niveau réel.
Auteur de sept buts en début de saison sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Ferran Torres est méconnaissable depuis son but inscrit sur la pelouse de l’Olympique de Marseille au mois de septembre. Samedi soir contre Troyes au Parc des Princes, le champion du monde espagnol a bouclé un huitième match consécutif, toutes compétitions confondues, sans marquer. Une statistique forcément inquiétante, tout comme le contenu des matchs de l’ancien Barcelonais. Moins en vue que par le passé, Ferran Torres parvient tout de même à se créer des occasions.
Mais son inefficacité a de quoi inquiéter comme le souligne le quotidien L’Equipe dans son édition du jour. « Trois face-à-face perdus (38e, 45e, 67e), une nouvelle tentative hors cadre (45e + 2) : l'ancien Barcelonais a encore traversé la rencontre avec une maladresse confondante, qui contraste forcément avec ses débuts » peut-on lire dans les colonnes du quotidien national, qui accorde à Ferran Torres la pire note parmi les joueurs du PSG contre Troyes avec un 3/10.
« Huit matches sans marquer, désormais, et un statut de remplaçant les soirs où cela compte, comme mercredi à Villarreal lorsque Senny Mayulu et Maghnes Akliouche lui avaient été préférés » ajoute L’Equipe, pour qui Ferran Torres a énormément reculé dans la hiérarchie des attaquants aux yeux de Luis Enrique. L’entraîneur du Paris Saint-Germain refuse néanmoins de s’inquiéter pour l’ancien joueur offensif de Manchester City.

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« En début de saison, tout le monde était préoccupé pour Mika Godts, pas pour Ferran, et maintenant c'est l'inverse. Ne vous préoccupez pour aucun joueur de Paris-Saint-Germain. Ce qui est une condition sine qua non pour moi, c'est que les attaquants continuent à avoir des grosses occasions » a commenté l’entraîneur espagnol après la courte victoire face à Troyes. Suffisant pour maintenir son attaquant en confiance et espérer un rebond dans les prochaines semaines ? Avec les absences de Dembélé et de Kvaratskhelia, le PSG compte sur un Ferran Torres efficace à l’avenir. L’Espagnol est prévenu.
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Derniers commentaires

PSG : L’Equipe condamne l’arnaque Ferran Torres

Je ne suis pas entièrement d'accord. Dembouz avait la finition, mais avec son poste d'allier, il débordait et perdait énormément de lucidité au moment de finir. En le remplacant en pointe, Dembouz n'avait plus cette perte de lucidité suite à l'effort du débordement, il pouvait donc utiliser sa qualité de finition. Torres c'est donc très différent, c'est un manque de qualité de finition. Pour autant, je pense qu'il peut la travailler

La Chaîne L'Equipe écoeure Jonathan Clauss

Si on devait liker à chaque fois que qq'un te traite d'idiot ou d'abruti, on passerait la journée à faire ca mdr T'es tellement un malade mental, que t'es le seul à pas te rendre compte que tout le monde se paye ta tete ici :)

PSG : L’Equipe condamne l’arnaque Ferran Torres

Lucho a réussi a corriger le défaut de finition de Dembouz il réussira avec Ferran.

OM : Egan-Riley vendu à prix d'or, McCourt jubile

Que veux tu tout le monde ne joue pas au PSG !! 20 M€ en L1 c’est un "bon" deal pour la quasi totalité des clubs francais. Je pense que ton appreciation des valeurs n’a rien de comparable avec notre humble voir petit championnat constitue de petits clubs. Il est certain qu'entre le milliard de budget du Réal,les 6 clubs anglais qui jouent avec plus de 500M€ de budget et enfin un PSG qui doit tourner autour des 800, un joueur à 20M€ est vraiment le remplaçant du remplaçant.....

OM : Egan-Riley vendu à prix d'or, McCourt jubile

20m€ pour la BPL c'est le prix d'un lambda qui est remplaçant du remplaçant donc oui il pourrait être vendu pour 20m€

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