PSG : L’Equipe condamne l’arnaque Ferran Torres

Aligné à la pointe de l’attaque du PSG samedi face à Troyes, Ferran Torres a livré une performance compliquée. L’ancien Barcelonais a manqué énormément d’occasions, ce qui jette le trouble sur son niveau réel.

Auteur de sept buts en début de saison sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Ferran Torres est méconnaissable depuis son but inscrit sur la pelouse de l’Olympique de Marseille au mois de septembre. Samedi soir contre Troyes au Parc des Princes, le champion du monde espagnol a bouclé un huitième match consécutif, toutes compétitions confondues, sans marquer. Une statistique forcément inquiétante, tout comme le contenu des matchs de l’ancien Barcelonais. Moins en vue que par le passé, Ferran Torres parvient tout de même à se créer des occasions.

Mais son inefficacité a de quoi inquiéter comme le souligne le quotidien L’Equipe dans son édition du jour. « Trois face-à-face perdus (38e, 45e, 67e), une nouvelle tentative hors cadre (45e + 2) : l'ancien Barcelonais a encore traversé la rencontre avec une maladresse confondante, qui contraste forcément avec ses débuts » peut-on lire dans les colonnes du quotidien national, qui accorde à Ferran Torres la pire note parmi les joueurs du PSG contre Troyes avec un 3/10.

« Huit matches sans marquer, désormais, et un statut de remplaçant les soirs où cela compte, comme mercredi à Villarreal lorsque Senny Mayulu et Maghnes Akliouche lui avaient été préférés » ajoute L’Equipe, pour qui Ferran Torres a énormément reculé dans la hiérarchie des attaquants aux yeux de Luis Enrique. L’entraîneur du Paris Saint-Germain refuse néanmoins de s’inquiéter pour l’ancien joueur offensif de Manchester City.

« En début de saison, tout le monde était préoccupé pour Mika Godts, pas pour Ferran, et maintenant c'est l'inverse. Ne vous préoccupez pour aucun joueur de Paris-Saint-Germain. Ce qui est une condition sine qua non pour moi, c'est que les attaquants continuent à avoir des grosses occasions » a commenté l’entraîneur espagnol après la courte victoire face à Troyes. Suffisant pour maintenir son attaquant en confiance et espérer un rebond dans les prochaines semaines ? Avec les absences de Dembélé et de Kvaratskhelia, le PSG compte sur un Ferran Torres efficace à l’avenir. L’Espagnol est prévenu.