OM : Un énorme objectif de Richard atteint ce dimanche ?

En cas de victoire face à Toulouse, c'est le Top6 de Ligue 1 qui sera au rendez-vous pour l'OM, qui se prend au jeu de cette remontée fantastique au classement.

Après un début de saison catastrophique qui a vu le club phocéen rejoindre les places de relégables, l’OM revit. Trois victoires de rang face à des équipes de bas de tableau, mais qu’il faut tout de même battre. Désormais, c’est Toulouse qui se présente au Vélodrome ce dimanche soir, et le niveau sera certainement plus élevé pour les joueurs de Bruno Genesio. Mais en cas de belle performance, La Provence souligne ce dimanche qu’il y aurait de quoi se frotter les mains pour Stéphane Richard.

Le Top6 en vue pour l'OM

En début de saison, malgré le mercato catastrophique et le départ des stars comme Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang, Leonardo Balerdi et Quinten Timber et l’absence totale de recrutement, Stéphane Richard avait annoncé sans sourciller que l’objectif était d’être européen, c’est à dire à l’une des six premières places. « Je ne dis pas qu'on veut faire top 3. L'OM est un club européen. L'Europe fait partie de l'identité du club. On a l'objectif de jouer une compétition européenne la saison prochaine », avait lancé le premier dirigeant de l’OM au lendemain de la fermeture du mercato.

Si tout se passe bien contre le TFC, avec les trois points en poche, l’OM dépassera Lens et Nice, qui ont déjà joué ce week-end, et prendra aussi le meilleur sur le Paris FC ou Monaco, qui s’affrontent ce dimanche. Pour atteindre la 6e place. Ce serait un sacré redressement de situation, mais aussi un OM remis à une place plus conforme à la qualité de son effectif. En ce qui concerne le rêve de Stéphane Richard d’aller chercher un podium, la route est encore longue étant donnée les difficultés rencontrées face aux équipes européennes en ce début de saison. Mais avec la confiance retrouvée, il reste à savoir si les joueurs marseillais ne sont pas en train de se prendre au jeu, avec l’envie de voir jusqu’où leur remontée au classement de Ligue 1 peut les emmener.