OM : Beye viré dans trois mois, ça ne fait aucun doute

Habib Beye ne tiendra pas le choc à l'OM et va prendre la porte l'été prochain, trois mois après son arrivée. C'est la rumeur qui enfle à Marseille, et qui n'étonnerait personne.

Et dire que Roberto De Zerbi se plaignait de l’irrégularité de son équipe… Après trois matchs, Habib Beye a déjà tout connu avec l’OM . Une première rencontre face à Brest où les joueurs sont passés au travers, sans donner l’impression de vouloir rétablir la situation en championnat après le départ de leur entraineur. Une deuxième contre l’OL où ce fut le feu en fin de match pour aller remporter une rencontre qui semblait perdue, et provoquer le bonheur de leur nouveau coach. Et une troisième rencontre très fébrile contre Toulouse ce mercredi soir, qui s’est soldée par une élimination en Coupe de France, qui était pourtant le dernier moyen de sauver la saison.

Beye victime des nouveaux dirigeants de l'OM ?

Habib Beye l’a confié après le match, il va désormais tenter d’aller chercher une place sur le podium pour sauver les meubles et offrir à l’OM un nouveau ticket pour la Ligue des Champions. C’est un objectif vu comme un service minimum, et qui pourrait bien ne pas suffire à Beye. Selon les informations de RMC, le technicien sénégalais n’est pas du tout certain de conserver son poste cet été, en raison des changements prévus dans l’organigramme. Et cela malgré les 18 mois d’un contrat qu’il vient tout juste de signer.

Habib Beye déjà parti après trois mois au club, c’est un sentiment qui est partagé par les internautes de Foot01 lors du sondage qui a été soumis récemment. A la question « Pensez-vous que Habib Beye sera toujours l'entraineur de l'OM la saison prochaine ? », sur quasiment 2000 réponses, 86 % des personnes interrogées ont répondu par la négative. L’avenir de l’ancien entraineur de Rennes et du Red Star est au moins très incertain, et nombreux sont ceux qui pensent que ce poste à Marseille sera surtout intérimaire pour lui. De quoi entretenir la légende des entraineurs qui ne tiennent jamais le cap bien longtemps en Provence, même si cette fois-ci c’est Habib Beye qui pourrait se voir montrer la sortie si les nouveaux dirigeants attendus cet été décident qu’il faut tout renouveler, y compris le banc de touche.