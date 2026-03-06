ICONSPORT_360651_0107

ASSE : Montanier, le Pep Guardiola des Verts

ASSE06 mars , 14:30
parNathan Hanini
0
L’AS Saint-Etienne retrouve les sommets sous l’égide de Philippe Montanier. Le technicien français a relancé le club du Forez depuis son arrivée. En conférence de presse, l’ancien entraîneur du Stade Rennais a détaillé ses inspirations.
Ce samedi à 20h00, l'AS Saint-Etienne reçoit le Red Star du côté de Geoffroy Guichard dans un choc entre deux équipes de haut de tableau en Ligue 2. Depuis son arrivée dans le Forez, Philippe Montanier connaît des débuts parfaits. Le technicien français n’a connu que la victoire (quatre en autant de matchs) replaçant l’ASSE dans le top 2 en championnat. L’ancien entraîneur de Toulouse veut poursuivre sa belle dynamique ce samedi et vise une cinquième victoire consécutive, du jamais vu à Saint-Etienne depuis 10 ans.

Inspiration Guardiola pour les Verts

De passage en conférence de presse, Montanier a évoqué ses méthodes et inspiration. L'entraîneur français s’inspire de la méthode Pep Guardiola. « Enfin un équilibre ? On a démarré par ça déjà. L'aspect défensif, ce n'est pas que les défenseurs. J'avais diffusé aux joueurs une interview de Xavi, le joueur du Barça, qui expliquait comment ça s'est passé lorsque Guardiola, qui venait de la Masia, avait pris l'équipe. Il ne parlait que de courir, de faire des efforts, de sacrifices. C'est déjà une attitude à avoir de la part de toute l'équipe et pas seulement des défenseurs, » explique-t-il. L’ancien gardien de but a également voulu travailler l’aspect défensif de son équipe et son attitude sur 90 minutes. Depuis son arrivée dans le Forez, le natif de Vernon est frustré par les deuxièmes périodes de son équipe. Si l’ASSE démarre parfaitement ses matchs, elle se met également en difficulté en fin de rencontre. Toujours devant les micros de la presse, Montanier a évoqué le travail pour réduire les espaces et devenir un bloc plus compact sur les phases sans ballon.

