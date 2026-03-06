Amine Gouiri ICONSPORT_283588_0151

OM : Trois retours cruciaux contre Toulouse

OM06 mars , 14:31
parCorentin Facy
3
Privé d'Amine Gouiri, de Quinten Timber (blessés) et de Pierre-Emile Hojbjerg (suspendu) contre Toulouse mercredi soir en Coupe de France, Habib Beye va récupérer les trois joueurs pour le déplacement au Stadium, samedi lors de la 25e journée de Ligue 1. L'entraîneur de l'OM a confirmé ce vendredi face à la presse que l'Algérien et le Néerlandais étaient opérationnels tandis que le Danois revient logiquement de suspension.
3
