ASSE : Hazard et Pastore débarquent à Saint-Etienne

ASSE06 mars , 14:34
parCorentin Facy
L’ASSE a annoncé ce vendredi sur son site officiel la tenue d’un « Match des Héros » le dimanche 31 mai prochain au profit de la lutte contre la Maladie de Charcot. Certaines légendes seront présentes, comme Eden Hazard ou encore Javier Pastore.
« C’est en hommage à Georges Bereta, capitaine des Verts emporté par cette maladie en 2023, que Loïc Perrin, Dominique Rocheteau, Pascal Feindouno, Mathieu Debuchy, Jean-Michel Larqué, et bien d’autres légendes Vertes se retrouveront à Geoffroy-Guichard. En face d’elles, le capitaine Paul de Saint-Sernin et son équipe des Héros composée notamment d’Eden Hazard, Malik Bentalah, Paul Mirabel ou encore Thomas Ngijol feront le spectacle pour faire se lever le Chaudron. L’intégralité des bénéfices de cet événement sera reversée à l'Institut de Myologie pour soutenir la recherche dédiée à la Sclérose Latérale Amyotrophique (ou maladie de Charcot) au sein de ce centre expert international du muscle et de ses maladies, créé par l’AFM-Téléthon » écrit le club stéphanois sur son site officiel. Les places seront en vente dès 8 euros pour les abonnés de Geoffroy-Guichard et les dons seront reversés en faveur de la recherche contre la maladie de Charcot.
Derniers commentaires

OL : Sale blessure pour un cadre

Je ne prédis rien... c'est le Football qui décide. Et au vu de l'état de forme de l'ASM actuel... il n'y a pas photo. Tu es tellement largué que tu ne le vois même pas ! Mdr Tu ne le vois pas. ^^ C'est comme le PSG... qui va perdre Enriqué. ^^

OM : Trois retours cruciaux contre Toulouse

Va jouer avec ton hochet et oublie moi.

OL : Paulo Fonseca commence à l'inquiéter

Totalement c'est un gros rageux fragile et condescendant mais c'est depuis qu'il a signé à Lyon

OL : Sale blessure pour un cadre

Euh… c’est une nouvelle prédiction ? 🤣🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OL : Sale blessure pour un cadre

Tout va très vite en Football. Mais bon... tu ne le sais toujours pas. Celui qui pourrait bien en faire les frais... c'est l'OM et non l'OL. ^^ L'ASM passera devant l'OM. L'OM finira entre la 6ème et la 8ème place du Championnat. ^^

