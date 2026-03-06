ASSE : Hazard et Pastore débarquent à Saint-Etienne

L’ASSE a annoncé ce vendredi sur son site officiel la tenue d’un « Match des Héros » le dimanche 31 mai prochain au profit de la lutte contre la Maladie de Charcot. Certaines légendes seront présentes, comme Eden Hazard ou encore Javier Pastore.

« C’est en hommage à Georges Bereta, capitaine des Verts emporté par cette maladie en 2023, que Loïc Perrin, Dominique Rocheteau, Pascal Feindouno, Mathieu Debuchy, Jean-Michel Larqué, et bien d’autres légendes Vertes se retrouveront à Geoffroy-Guichard. En face d’elles, le capitaine Paul de Saint-Sernin et son équipe des Héros composée notamment d’Eden Hazard, Malik Bentalah, Paul Mirabel ou encore Thomas Ngijol feront le spectacle pour faire se lever le Chaudron. L’intégralité des bénéfices de cet événement sera reversée à l'Institut de Myologie pour soutenir la recherche dédiée à la Sclérose Latérale Amyotrophique (ou maladie de Charcot) au sein de ce centre expert international du muscle et de ses maladies, créé par l’AFM-Téléthon » écrit le club stéphanois sur son site officiel. Les places seront en vente dès 8 euros pour les abonnés de Geoffroy-Guichard et les dons seront reversés en faveur de la recherche contre la maladie de Charcot.