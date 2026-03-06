ICONSPORT_361060_0364

OL : Sale blessure pour un cadre

OL06 mars , 15:00
parNathan Hanini
15
Ce jeudi soir, l’Olympique Lyonnais s’est incliné aux tirs au but en quart de finale de Coupe de France face au RC Lens. Touché par les blessures, le groupe de Paulo Fonseca se réduit de semaine en semaine. Touché face au club artésien, Ainsley Maitland-Niles s’ajoute à cette liste.
L’Olympique Lyonnais s’est une nouvelle fois offert un match à rebondissement. Face au RC Lens, la formation de Paulo Fonseca a été menée 2-0 avant de revenir arracher la séance de tirs au but dans les dernières secondes. Une séance perdue par le club rhodanien pour qui le parcours s’arrête au stade des quarts de finale. Malheureusement autre mauvaise nouvelle pour l'entraîneur portugais, une nouvelle blessure. Celle de Ainsley Maitland-Niles, l’Anglais est sorti à la 69e minute de jeu. Touché aux adducteurs, l’ancien Gunner rejoint la longue liste de joueurs lyonnais déjà sur le carreau.

Lire aussi

OL : Paulo Fonseca commence à l'inquiéterOL : Paulo Fonseca commence à l'inquiéter

Ainsley Maitland-Niles sur le carreau ?

En fin de rencontre, son entraîneur Paulo Fonseca a communiqué sur la blessure de son latéral. L'entraîneur portugais veut se montrer patient, mais avec un brin de pessimisme. « Je pense qu'il y a un problème sur l'adducteur. On va voir vendredi ce qui se passe, » a expliqué Fonseca après la rencontre. Un nouveau coup dur pour le club rhodanien déjà privé de beaucoup d’éléments. Pour rappel, l’infirmerie compte déjà parmi ses rangs : Pavel Sulc, Afonso Moreira, Ruben Kluivert, Malick Fofana et Ernest Nuamah. Un nouveau pépin physique qui intervient dans un très mauvais timing pour l’Olympique Lyonnais. Le septuple champion de France doit tenter de relancer la machine, après deux défaites consécutives, en Ligue 1 ce week-end face au Paris FC. De plus, la semaine prochaine, l’OL jouera un huitième de finale d’Europa League contre le Celta de Vigo. Concernant, Ainsley Maitland-Niles les nouvelles devraient arriver rapidement pour connaître la durée de son indisponibilité.
Olympique Lyonnais

Olympique Lyonnais

Ligue 1 #3
N
D
D
V
V
Ligue 1
Ligue 1
Matchs24
V
Victoire14
M
Match nul3
D
Défaite7
Buts Marqués39
Buts Encaissés26

Matchs Récents

Tout afficher
05 mars 2026 à 21:10
Coupe de France
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
2
2
Match terminé
LensLens
01 mars 2026 à 20:45
Ligue 1
Olympique MarseilleOlympique Marseille
3
2
Match terminé
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
P. Šulc
10.

P. Šulc

Czech RepublicRépublique tchèque Âge 25 Milieu
Matchs21
Buts9
Passes décisives3
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
C. Tolisso
8.

C. Tolisso

FranceFrance Âge 31 Milieu
Matchs21
Buts6
Passes décisives1
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge0
15
Articles Recommandés
Antoine Griezmann
Liga

« La decisión », Antoine Griezmann refait le coup

ICONSPORT_360208_0032
Serie A

OM : Rabiot attristé par son passage à Marseille

Pastore ICONSPORT_092182_0025
ASSE

ASSE : Hazard et Pastore débarquent à Saint-Etienne

Fil Info

06 mars , 16:00
« La decisión », Antoine Griezmann refait le coup
06 mars , 15:30
OM : Rabiot attristé par son passage à Marseille
06 mars , 14:34
ASSE : Hazard et Pastore débarquent à Saint-Etienne
06 mars , 14:31
OM : Trois retours cruciaux contre Toulouse
06 mars , 14:30
ASSE : Montanier, le Pep Guardiola des Verts
06 mars , 14:00
PSG : Deux escrocs vendent pour 0,4ME de faux billets sur TikTok
06 mars , 13:40
OM : Les Marseillais massacrent Frank McCourt
06 mars , 13:20
L'OL cramé ? Il dément cette version

Derniers commentaires

OL : Sale blessure pour un cadre

Je ne prédis rien... c'est le Football qui décide. Et au vu de l'état de forme de l'ASM actuel... il n'y a pas photo. Tu es tellement largué que tu ne le vois même pas ! Mdr Tu ne le vois pas. ^^ C'est comme le PSG... qui va perdre Enriqué. ^^

OM : Trois retours cruciaux contre Toulouse

Va jouer avec ton hochet et oublie moi.

OL : Paulo Fonseca commence à l'inquiéter

Totalement c'est un gros rageux fragile et condescendant mais c'est depuis qu'il a signé à Lyon

OL : Sale blessure pour un cadre

Euh… c’est une nouvelle prédiction ? 🤣🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OL : Sale blessure pour un cadre

Tout va très vite en Football. Mais bon... tu ne le sais toujours pas. Celui qui pourrait bien en faire les frais... c'est l'OM et non l'OL. ^^ L'ASM passera devant l'OM. L'OM finira entre la 6ème et la 8ème place du Championnat. ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading