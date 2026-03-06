OL : Sale blessure pour un cadre

Ce jeudi soir, l’Olympique Lyonnais s’est incliné aux tirs au but en quart de finale de Coupe de France face au RC Lens. Touché par les blessures, le groupe de Paulo Fonseca se réduit de semaine en semaine. Touché face au club artésien, Ainsley Maitland-Niles s’ajoute à cette liste.

L’Olympique Lyonnais s’est une nouvelle fois offert un match à rebondissement. Face au RC Lens, la formation de Paulo Fonseca a été menée 2-0 avant de revenir arracher la séance de tirs au but dans les dernières secondes. Une séance perdue par le club rhodanien pour qui le parcours s’arrête au stade des quarts de finale. Malheureusement autre mauvaise nouvelle pour l'entraîneur portugais, une nouvelle blessure. Celle de Ainsley Maitland-Niles, l’Anglais est sorti à la 69e minute de jeu. Touché aux adducteurs, l’ancien Gunner rejoint la longue liste de joueurs lyonnais déjà sur le carreau.

Ainsley Maitland-Niles sur le carreau ?

Je pense qu'il y a un problème sur l'adducteur. On va voir vendredi ce qui se passe, » a expliqué Fonseca après la rencontre. Un nouveau coup dur pour le club rhodanien déjà privé de beaucoup d’éléments. Pour rappel, l’infirmerie compte déjà parmi ses rangs : Pavel Sulc, Afonso Moreira, Ruben Kluivert, Malick Fofana et Ernest Nuamah. Un nouveau pépin physique qui intervient dans un très mauvais timing pour l’ En fin de rencontre, son entraîneur Paulo Fonseca a communiqué sur la blessure de son latéral. L'entraîneur portugais veut se montrer patient, mais avec un brin de pessimisme. «a expliqué Fonseca après la rencontre. Un nouveau coup dur pour le club rhodanien déjà privé de beaucoup d’éléments. Pour rappel, l’infirmerie compte déjà parmi ses rangs : Pavel Sulc, Afonso Moreira, Ruben Kluivert, Malick Fofana et Ernest Nuamah. Un nouveau pépin physique qui intervient dans un très mauvais timing pour l’ Olympique Lyonnais . Le septuple champion de France doit tenter de relancer la machine, après deux défaites consécutives, en Ligue 1 ce week-end face au Paris FC. De plus, la semaine prochaine, l’OL jouera un huitième de finale d’Europa League contre le Celta de Vigo. Concernant, Ainsley Maitland-Niles les nouvelles devraient arriver rapidement pour connaître la durée de son indisponibilité.