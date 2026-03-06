Rémi Himbert sacrifié au mercato, l’OL sous la menace

Rémi Himbert ICONSPORT_361060_0407

Rémi Himbert marche sur l’eau actuellement avec l’OL. Buteur à Marseille en Ligue 1 et contre Lens en Coupe de France, le jeune attaquant de 18 ans est déjà très suivi dans l’optique du prochain mercato estival.
A seulement 18 ans et alors qu’il débute tout juste chez les professionnels, Rémi Himbert fait déjà forte impression. L’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais, qui compte 11 apparitions avec les professionnels cette saison, a déjà marqué à trois reprises. Ces derniers jours ont été particulièrement prolifiques pour Rémi Himbert avec un superbe but contre l’Olympique de Marseille au Vélodrome lors de la 24e journée de Ligue 1 dimanche, puis un nouveau but cette fois au Groupama Stadium contre le RC Lens en quart de finale de la Coupe de France.
A chaque fois, les buts de Rémi Himbert n’ont pas permis à l’OL d’éviter la défaite. Mais l’attaquant de 18 ans a clairement marqué des points aux yeux de Paulo Fonseca. Il a par la même occasion tapé dans l’oeil de nombreux clubs européens, qui suivent avec attention la progression du joueur né à Saint-Avold, comme l’a expliqué le journaliste Florian Plettenberg de Sky Sports sur X.
« Le prometteur Rémi Himbert est maintenant sur le point de signer son premier contrat professionnel avec l'Olympique Lyonnais. Ce jeune attaquant polyvalent de 18 ans a récemment inscrit ses premiers buts en Ligue 1 et en Ligue Europa. Himbert a également suscité un intérêt très concret de la part de plusieurs clubs allemands et italiens en vue du mercato estival » a publié notre confrère. Le dossier Rémi Himbert sera donc à suivre de très près l’été prochain.

Car si l’Olympique Lyonnais n’a certainement pas planifié une vente de son jeune espoir français aussi vite, il sera tout de même important d’être attentif aux offres que le club rhodanien est susceptible de recevoir. Surtout si Rémi Himbert continue à briller à chaque fois que Paulo Fonseca fait appel à lui d’ici la fin de la saison. Il sera notamment intéressant de voir quel montant les clubs intéressés par Himbert seront prêts à poser sur la table pour tenter de le déloger de son club formateur dès cet été. De son côté, l'OL n'a plus le couteau sous la gorge mais devra encore vendre pour au moins 30 millions d'euros cet été comme l'avait indiqué Matthieu Louis-Jean sur RMC.

