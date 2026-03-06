« La decisión », Antoine Griezmann refait le coup

Antoine Griezmann

06 mars
parEric Bethsy
Annoncé proche d’un transfert immédiat à Orlando City, Antoine Griezmann va finalement terminer la saison à l’Atlético Madrid. L’attaquant français aura davantage de temps pour réfléchir à son avenir et pour envisager un départ en Major League Soccer cet été.
Grand soulagement pour l’Atlético Madrid et ses supporters. Alors que l’on annonçait Antoine Griezmann (34 ans) tout proche d’un transfert immédiat à Orlando City, l’opération n’a finalement pas abouti. Le Français a décidé de rester avec les Colchoneros jusqu’à la fin de la saison, nous apprend L’Equipe. L’attirance de l’attaquant pour les Etats-Unis est bien réelle, tout comme les discussions avec la franchise de Major League Soccer. Mais l’ancien joueur de la Real Sociedad ne souhaite pas abandonner les Rojiblancos en pleine saison.
Ce revirement de situation rappelle forcément un précédent épisode de sa carrière. En 2018, Antoine Griezmann avait longtemps flirté avec le FC Barcelone, avant d’annoncer son choix de rester dans son fameux documentaire « La decisión » tant critiqué. Cette fois, l’ex-international tricolore n’a pas eu besoin d’en faire des tonnes, sachant que son départ est peut-être seulement reporté. Toujours d’après le site du quotidien sportif, l’attaquant sous contrat jusqu’en 2027 va de nouveau réfléchir à son avenir cet été. La perspective de signer à Orlando City reste d’actualité. D’ailleurs, son principal courtisan garde la priorité pour sa signature.

Messi, les improbables retrouvailles

Mais pendant ce temps-là, d’autres franchises se tiennent à l’affût. Le CF Montréal et le Los Angeles FC sont également sur le coup, ajoutent nos confrères, qui citent aussi l’Inter Miami d’un certain Lionel Messi avec qui la collaboration au FC Barcelone s’était mal passée. Nul doute qu’Antoine Griezmann prendra cet élément en compte au moment de prendre sa décision. En attendant, le champion du monde 2018 va tenter de décrocher un titre avec l’Atlético Madrid, finaliste de la Coupe du Roi et adversaire de Tottenham en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
A. Griezmann

FranceFrance Âge 34 Attaquant

Champions League

2025/2026
Matchs9
Buts1
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs23
Buts6
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs5
Buts5
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

OL : Sale blessure pour un cadre

Mata sera là. C'est contre Le Havre sa suspension

José Mourinho envoyé au PSG par Jorge Mendes ?

Mais c est quoi ces vieilles rumeurs ?

L’OM prépare une immense vague de départs

Tu réponds à côté là mon foutre. Donc ces 5 dernières années ils se sont qualifiés en LDC ? C’est ce que tu as écrits plus haut. C’est qui le footix a son papa? Tiens donc qui est ridicule? Et puis toi on sait même pas qui tu supportes au final et tu parles de footixerie?? T’es fascinant…

Rémi Himbert sacrifié au mercato, l’OL sous la menace

Balerdi c est quand même plus confirmé que Imbert et vu dans la situation que l on ai je pense qu'il va falloir faire confiance à notre centre de formation et faire quelques bonnes pioche a côté

OL : Sale blessure pour un cadre

Non purée après il revient!!!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

