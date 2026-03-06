« La decisión », Antoine Griezmann refait le coup

Annoncé proche d’un transfert immédiat à Orlando City, Antoine Griezmann va finalement terminer la saison à l’Atlético Madrid. L’attaquant français aura davantage de temps pour réfléchir à son avenir et pour envisager un départ en Major League Soccer cet été.

Grand soulagement pour l’Atlético Madrid et ses supporters. Alors que l’on annonçait Antoine Griezmann (34 ans) tout proche d’un transfert immédiat à Orlando City, l’opération n’a finalement pas abouti. Le Français a décidé de rester avec les Colchoneros jusqu’à la fin de la saison, nous apprend L’Equipe. L’attirance de l’attaquant pour les Etats-Unis est bien réelle, tout comme les discussions avec la franchise de Major League Soccer. Mais l’ancien joueur de la Real Sociedad ne souhaite pas abandonner les Rojiblancos en pleine saison.

Ce revirement de situation rappelle forcément un précédent épisode de sa carrière. En 2018, Antoine Griezmann avait longtemps flirté avec le FC Barcelone, avant d’annoncer son choix de rester dans son fameux documentaire « La decisión » tant critiqué. Cette fois, l’ex-international tricolore n’a pas eu besoin d’en faire des tonnes, sachant que son départ est peut-être seulement reporté. Toujours d’après le site du quotidien sportif, l’attaquant sous contrat jusqu’en 2027 va de nouveau réfléchir à son avenir cet été. La perspective de signer à Orlando City reste d’actualité. D’ailleurs, son principal courtisan garde la priorité pour sa signature.

Messi, les improbables retrouvailles

Mais pendant ce temps-là, d’autres franchises se tiennent à l’affût. Le CF Montréal et le Los Angeles FC sont également sur le coup, ajoutent nos confrères, qui citent aussi l’Inter Miami d’un certain Lionel Messi avec qui la collaboration au FC Barcelone s’était mal passée. Nul doute qu’Antoine Griezmann prendra cet élément en compte au moment de prendre sa décision. En attendant, le champion du monde 2018 va tenter de décrocher un titre avec l’Atlético Madrid, finaliste de la Coupe du Roi et adversaire de Tottenham en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.