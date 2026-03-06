« La decisión », Antoine Griezmann refait le coup

Mata sera là. C'est contre Le Havre sa suspension
Mais c est quoi ces vieilles rumeurs ?
Tu réponds à côté là mon foutre. Donc ces 5 dernières années ils se sont qualifiés en LDC ? C’est ce que tu as écrits plus haut. C’est qui le footix a son papa? Tiens donc qui est ridicule? Et puis toi on sait même pas qui tu supportes au final et tu parles de footixerie?? T’es fascinant…
Balerdi c est quand même plus confirmé que Imbert et vu dans la situation que l on ai je pense qu'il va falloir faire confiance à notre centre de formation et faire quelques bonnes pioche a côté
Non purée après il revient!!!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
En discussions avec l'équipe américaine, Antoine Griezmann a décidé de rester à l'Atlético de Madrid jusqu'à la fin de la saison. Les portes de la MLS s'ouvriront alors de nouveau, mais peut-être pas à Orlando. ➡️ l.lequipe.fr/o5Z