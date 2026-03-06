OM : Rabiot attristé par son passage à Marseille

Parti du côté de l’AC Milan, Adrien Rabiot vit une saison loin des rebondissements de Marseille. Le Français s’est rapidement imposé en Lombardie sous l’égide de Massimiliano Allegri. L’ancien Parisien est très heureux du côté de Milan.

La ville de Milan se prépare à un nouveau derby de la Madonnina ce dimanche en Serie A. Une rencontre avec un enjeu réduit au vu de la différence de points entre les deux formations. En Serie A, l’Inter est leader avec dix points d’avance sur son adversaire du week-end. De son côté, l’AC Milan peut compter sur Adrien Rabiot. Le Français s’est rapidement imposé au sein du club lombard. Récemment, l’ancien joueur de l’ Olympique de Marseille a livré un entretien au média Undici en évoquant son avenir et ses regrets.

A. Rabiot France • Âge 30 • Milieu UEFA Nations League 2026/2027 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 WC Qualification Europe 2026 Matchs 3 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 World Cup 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Serie A 2025/2026 Matchs 19 Buts 4 Passes décisives 4 Jaune 4 Rouge 0 Jaune Rouge 1 Ligue 1 2025/2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coppa Italia 2025/2026 Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Rabiot est très heureux à Milan

L’international tricolore a confié sa frustration concernant son histoire du côté de l’OM. « Je m'amuse beaucoup en jouant au football, je le fais depuis l'âge de six ans et c'est ce que j'aime par-dessus tout. C'est une passion qui m'habite, qui me motive chaque matin. Je veux continuer à gagner, c'est pour cela que je joue au football : pour les défis, pour dépasser mes limites. Je veux inscrire mon nom dans l'histoire de chaque équipe pour laquelle j'ai joué : je l'ai fait au PSG et à la Juventus, mais malheureusement, je n'ai pas pu le faire à Marseille, car je n'y suis resté qu'un an, » explique-t-il dans un premier temps avant d’enchaîner sur son arrivée à Milan et son objectif avec l’équipe de France. « Maintenant, je veux le faire au Milan : c'est un objectif important pour moi. Ensuite, je penserai à la Coupe du monde, la remporter est le plus beau but dans la carrière d'un footballeur, » conclut-il. Désormais Adrien Rabiot doit terminer sa saison avec l’AC Milan et conserver la deuxième place en Serie A. le Français sera par la suite un prétendant aux yeux de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026.