Salaire ridicule, métier épuisant, la cuisinière de Neymar porte plainte

Embauchée de juillet 2025 à février 2026, l'ex-cuisinière privée de Neymar a porté plainte contre le footballeur brésilien du FC Santos.

Depuis le début de sa carrière, Neymar a régulièrement été inquiété par la justice, mais jamais encore… par sa cuisinière. C’est désormais chose faite selon Record Portugal, qui nous apprend que la cuisinière privée de l’attaquant du FC Santos a porté plainte contre le Brésilien de 34 ans. En cause, les conditions de travails imposées selon elle par le joueur et son entourage. Le média portugais nous apprend que la cuisinière de Neymar travaillait 16 heures par jour et devait cuisiner tout au long de la semaine pour 150 personnes au total.

La cuisinière de Neymar était aussi à son service le week-end, contrairement à ce qui était prévu dans son contrat de travail qui stipulait un travail du lundi au vendredi. Ce n’est pas tout ce que reproche cette dame à Neymar puisque Record révèle également que la cuisinière reproche à l’ancienne star du FC Barcelone et du PSG des conditions de travail particulièrement difficiles, avec de manière régulière des pièces de viande de 10 kilos ou plus à porter seule.

La cuisinière de Neymar le poursuit en justice

Des conditions pénibles qui ont provoqué à la plaignante des douleurs au dos et à la hanche… pour un salaire très modeste. La cuisinière de Neymar révèle qu’elle n’était payée que 1.200 euros par mois par l’entreprise du joueur pour toutes les prestations décrites. Bien décidée à obtenir gain de cause en justice, la cuisinière réclame la prise en charge de se ses frais médicaux par la star de la Seleçao ainsi qu’une pension alimentaire. La justice brésilienne devra à présent statuer sur cette affaire pour le moins originale et qui ne contribuera pas à remonter la cote de sympathie de Neymar, laquelle s’est effritée tout au long de sa carrière.