José Mourinho ICONSPORT_350149_0001

José Mourinho envoyé au PSG par Jorge Mendes ?

PSG06 mars , 17:30
parCorentin Facy
1
Agent historique de José Mourinho, Jorge Mendes n’a vraisemblablement pas envie de voir le Special One s’éterniser au Benfica Lisbonne. Il souhaite le faire revenir dans un top club européen, et pourquoi pas au PSG.
Depuis plusieurs années, la carrière de José Mourinho ressemble à un véritable chemin de croix. Le prime du technicien portugais est passé depuis son passage à Manchester United. Depuis, le Portugais a connu des expériences mitigées à Tottenham, à l’AS Roma, à Fenerbahçe et désormais au Benfica Lisbonne, où il est en poste depuis septembre dernier. Troisième avec sept points de retard sur le leader Porto, l’équipe de José Mourinho a peu de chances d’être championne du Portugal cette saison.

Jorge Mendes s'active en coulisses

Et pour l’ancien entraîneur du Real Madrid, l’objectif n’est visiblement pas de s’éterniser en Liga NOS. C’est en tout cas ce que dévoile le site El Nacional, qui nous apprend que Jorge Mendes, le très influent agent de José Mourinho, a d’autres ambitions pour son poulain. Le média espagnol révèle que Jorge Mendes souhaite trouver un point de chute plus huppé au Special One, et que l’avenir de l’actuel entraîneur de Benfica pourrait être lié à… Vitinha.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, Jorge Mendes aimerait réunir ses deux clients dans le même club selon la publication espagnole. De là à imaginer un possible forcing du super agent portugais pour placer José Mourinho au Paris Saint-Germain ? L’hypothèse n’est pas à exclure totalement. Pour rappel, Luis Enrique n’a plus qu’un an et demi de contrat avec le PSG. L’Espagnol sera libre en juin 2027 et pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties pour une prolongation, malgré la volonté de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi de voir l’ex-entraîneur du FC Barcelone signer un nouveau contrat.

Lire aussi

PSG : L'OM, l'OL et Lens se fatiguent, Luis Enrique est raviPSG : L'OM, l'OL et Lens se fatiguent, Luis Enrique est ravi
Luis Enrique ne semble lui pas aussi pressé, souhaitant notamment se laisser ouverte la porte d’un éventuel retour en Catalogne lorsque Hansi Flick sera en fin de contrat… en juin 2027. Pour Jorge Mendes, une porte pourrait donc s’ouvrir d’ici un peu plus d’un an afin de placer José Mourinho dans la capitale française. Un coach réputé qui pourrait trouver grâce aux yeux de Nasser Al-Khelaïfi. Reste à voir quel sera l’avis de Luis Campos sur la possible nomination de son compatriote dans la capitale.
1
Articles Recommandés
Frank McCourt
OM

OM : McCourt a perdu le contrôle de Marseille

ICONSPORT_360480_0039
Info

Salaire ridicule, métier épuisant, la cuisinière de Neymar porte plainte

Rémi Himbert ICONSPORT_361060_0407
OL

Rémi Himbert sacrifié au mercato, l’OL sous la menace

Fil Info

06 mars , 18:00
OM : McCourt a perdu le contrôle de Marseille
06 mars , 17:00
Salaire ridicule, métier épuisant, la cuisinière de Neymar porte plainte
06 mars , 16:30
Rémi Himbert sacrifié au mercato, l’OL sous la menace
06 mars , 16:00
« La decisión », Antoine Griezmann refait le coup
06 mars , 15:30
OM : Rabiot attristé par son passage à Marseille
06 mars , 15:00
OL : Sale blessure pour un cadre
06 mars , 14:34
ASSE : Hazard et Pastore débarquent à Saint-Etienne
06 mars , 14:31
OM : Trois retours cruciaux contre Toulouse

Derniers commentaires

OL : Sale blessure pour un cadre

Mata sera là. C'est contre Le Havre sa suspension

José Mourinho envoyé au PSG par Jorge Mendes ?

Mais c est quoi ces vieilles rumeurs ?

L’OM prépare une immense vague de départs

Tu réponds à côté là mon foutre. Donc ces 5 dernières années ils se sont qualifiés en LDC ? C’est ce que tu as écrits plus haut. C’est qui le footix a son papa? Tiens donc qui est ridicule? Et puis toi on sait même pas qui tu supportes au final et tu parles de footixerie?? T’es fascinant…

Rémi Himbert sacrifié au mercato, l’OL sous la menace

Balerdi c est quand même plus confirmé que Imbert et vu dans la situation que l on ai je pense qu'il va falloir faire confiance à notre centre de formation et faire quelques bonnes pioche a côté

OL : Sale blessure pour un cadre

Non purée après il revient!!!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading