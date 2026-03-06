José Mourinho envoyé au PSG par Jorge Mendes ?

Agent historique de José Mourinho, Jorge Mendes n’a vraisemblablement pas envie de voir le Special One s’éterniser au Benfica Lisbonne. Il souhaite le faire revenir dans un top club européen, et pourquoi pas au PSG.

Depuis plusieurs années, la carrière de José Mourinho ressemble à un véritable chemin de croix. Le prime du technicien portugais est passé depuis son passage à Manchester United. Depuis, le Portugais a connu des expériences mitigées à Tottenham, à l’AS Roma, à Fenerbahçe et désormais au Benfica Lisbonne, où il est en poste depuis septembre dernier. Troisième avec sept points de retard sur le leader Porto, l’équipe de José Mourinho a peu de chances d’être championne du Portugal cette saison.

Jorge Mendes s'active en coulisses

Et pour l’ancien entraîneur du Real Madrid, l’objectif n’est visiblement pas de s’éterniser en Liga NOS. C’est en tout cas ce que dévoile le site El Nacional, qui nous apprend que Jorge Mendes, le très influent agent de José Mourinho, a d’autres ambitions pour son poulain. Le média espagnol révèle que Jorge Mendes souhaite trouver un point de chute plus huppé au Special One, et que l’avenir de l’actuel entraîneur de Benfica pourrait être lié à… Vitinha.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Jorge Mendes aimerait réunir ses deux clients dans le même club selon la publication espagnole. De là à imaginer un possible forcing du super agent portugais pour placer José Mourinho au Paris Saint-Germain ? L’hypothèse n’est pas à exclure totalement. Pour rappel, Luis Enrique n’a plus qu’un an et demi de contrat avec le PSG. L’Espagnol sera libre en juin 2027 et pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties pour une prolongation, malgré la volonté de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi de voir l’ex-entraîneur du FC Barcelone signer un nouveau contrat.

Luis Enrique ne semble lui pas aussi pressé, souhaitant notamment se laisser ouverte la porte d’un éventuel retour en Catalogne lorsque Hansi Flick sera en fin de contrat… en juin 2027. Pour Jorge Mendes, une porte pourrait donc s’ouvrir d’ici un peu plus d’un an afin de placer José Mourinho dans la capitale française. Un coach réputé qui pourrait trouver grâce aux yeux de Nasser Al-Khelaïfi. Reste à voir quel sera l’avis de Luis Campos sur la possible nomination de son compatriote dans la capitale.