ICONSPORT_361004_0065

OM : Habib Beye, c'est déjà fini, la terrible annonce

OM05 mars , 8:00
parGuillaume Conte
8
Premier terrible coup dur pour Habib Beye, qui n'a pas trouvé la solution pour battre Toulouse et sort de la Coupe de France. Avec son petit contrat, l'entraineur de l'OM a déjà une cible dans le dos pour cet été.
L’OM avait attendu les derniers instants de la rencontre, dimanche dernier, pour se sortir du piège lyonnais et aller chercher une victoire inespérée. Ce mercredi soir contre Toulouse, les Marseillais pensaient bien s’éviter un tel scénario en marquant dès la 1ère minute. Mais à deux reprises, le TFC est revenu au score, allant chercher les tirs au but pour provoquer une nouvelle terrible désillusion chez les supporters de l’OM.
Le renouveau Habib Beye n’aura pas duré bien longtemps et l’écroulement fait encore plus mal dans une compétition où le PSG avait été éliminé. Pour Florian Gautreau, l’entraineur sénégalais a sa part de responsabilité dans ce revers. « Plantage total dans la compo. Le milieu de terrain Kondogbia-Abdelli-Vermeeren n'a pas fonctionné. Il l’a reconnu en sortant Abdelli puis Vermeeren. Tu devais faire le jeu face à une équipe moins forte en face et faire la différence. C'est l'erreur de Beye », a balancé le consultant de l’After, pour qui le nouvel entraîneur de l’OM n’est pas au niveau, et cette erreur coûte très cher puisque c’était une occasion de sauver quelque peu la saison en allant enfin chercher une finale au Stade de France.

Habib Beye sera très facile à virer

De quoi déjà mettre fin au passage de l’ancien coach de Rennes et du Red Star à l’OM, lui qui a signé pour 18 mois en février, mais possède un statut très fragile en raison du manque d’expérience. C’est ce que pense Jérome Rothen, persuadé que Habib Beye va terminer la saison et céder sa place à un technicien mieux à même de gérer ce club volcanique. « J’ai des doutes quant au fait que la saison se termine bien pour l’OM. J’ai des doutes quant au fait qu’Habib Beye atteigne des sommets très élevés. Et ce n’est pas être anti-Marseillais que d’avoir des doutes sur le fait que cette équipe puisse être capable de faire ça. Les 8-9 premiers mois de la saison me confortent là-dedans. Et il n’y a personne qui peut me contredire sur ce qui se passe. C’est un échec parce que tu as essayé de construire quelque chose avec De Zerbi et tu as raté. C’est un échec si tu changes d’entraîneur et de président et que Medhi Benatia va partir. Et en plus, il y aura une intersaison avec un nouveau président, avec un entraîneur, peut-être que ça ne sera pas Habib Beye parce qu’il a signé 18 mois », a assuré Jérome Rothen, pour qui les nouveaux dirigeants n’auront aucun mal à virer un entraineur au salaire bien moindre que Roberto De Zerbi, avec beaucoup moins d’adjoints, et qui n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison.
8
Articles Recommandés
Greenwood ICONSPORT_361004_0152
OM

OM : Greenwood écarté, la folle image à Marseille

ICONSPORT_266826_0753
OL

L'OL prévient, Lens est au-dessus du PSG

ICONSPORT_282639_0044
OM

Leon Goretzka à l'OM, ça se confirme

ICONSPORT_286581_0068
Liga

Après Mbappé, Bellingham humilie le Real Madrid

Fil Info

05 mars , 10:00
OM : Greenwood écarté, la folle image à Marseille
05 mars , 9:40
L'OL prévient, Lens est au-dessus du PSG
05 mars , 9:20
Leon Goretzka à l'OM, ça se confirme
05 mars , 9:00
Après Mbappé, Bellingham humilie le Real Madrid
05 mars , 8:40
Le PSG va encore faire pleurer le Real Madrid
05 mars , 8:20
OM-OL : Pris pour « des cons », les Lyonnais révoltés
05 mars , 7:30
Monaco ne rigole plus avec le PSG
04 mars , 23:24
OM : Les joueurs attaqués par des jets de fumigènes

Derniers commentaires

OM-OL : Pris pour « des cons », les Lyonnais révoltés

mec tu sais tres bien que le bouton d'ambaince c'est pour les visite de stade j'ai jamais vu un bouton qui faisait taper les mains des supporters! alors si hier il y avait du monde mais l'ambiance par intermitence ce soir c'est 51000 supporters pour un stade de 59000 places les maths c'est pas ton truc ?

Après OM-OL, Rémi Himbert éteint encore le Vélodrome

Le plus important c est que ton club de cotorep est inimitable dans sa faculté a s humilier tout seul. les classics, les saisons foireuses, les mélodrames, les records de défaites successives etc... Malgré votre titre usurpé, vous etes les clowns de l'Europe et les retours de bâtons c est bien une spécialité des grandes bouches du sud. "L Europe va trembler, revoilà les marseillais" mdr vous etes juste une bande de teubs qui ressemblez vaguement a des etre humains.

OM-OL : Pris pour « des cons », les Lyonnais révoltés

oui y avait personne. pas de bruit pas d ambiance. a Lyon ça sera mieux ce soir avec 2/3 du stade. et sans bouton "ambiance".

OM-OL : Pris pour « des cons », les Lyonnais révoltés

ok si tu veux. pas envie de debattre des h avec tes conneries. je suis ok avec toi

OM-OL : Pris pour « des cons », les Lyonnais révoltés

Bravo pour hier soir ! L'OM a encore fait tomber un record avec l'aBeye ! " Habib Beye devient le 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘𝗥 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗜̂𝗡𝗘𝗨𝗥 de l'histoire à être 𝗘́𝗟𝗜𝗠𝗜𝗡𝗘́ 𝟮 𝗙𝗢𝗜𝗦 sur une même édition de la Coupe de France et dans le même stade ! " 😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading