OM : Habib Beye, c'est déjà fini, la terrible annonce

Premier terrible coup dur pour Habib Beye, qui n'a pas trouvé la solution pour battre Toulouse et sort de la Coupe de France. Avec son petit contrat, l'entraineur de l'OM a déjà une cible dans le dos pour cet été.

L’OM avait attendu les derniers instants de la rencontre, dimanche dernier, pour se sortir du piège lyonnais et aller chercher une victoire inespérée. Ce mercredi soir contre Toulouse, les Marseillais pensaient bien s’éviter un tel scénario en marquant dès la 1ère minute. Mais à deux reprises, le TFC est revenu au score, allant chercher les tirs au but pour provoquer une nouvelle terrible désillusion chez les supporters de l’OM.

Le renouveau Habib Beye n’aura pas duré bien longtemps et l’écroulement fait encore plus mal dans une compétition où le PSG avait été éliminé. Pour Florian Gautreau, l’entraineur sénégalais a sa part de responsabilité dans ce revers. « Plantage total dans la compo. Le milieu de terrain Kondogbia-Abdelli-Vermeeren n'a pas fonctionné. Il l’a reconnu en sortant Abdelli puis Vermeeren. Tu devais faire le jeu face à une équipe moins forte en face et faire la différence. C'est l'erreur de Beye », a balancé le consultant de l’After, pour qui le nouvel entraîneur de l’OM n’est pas au niveau, et cette erreur coûte très cher puisque c’était une occasion de sauver quelque peu la saison en allant enfin chercher une finale au Stade de France.

Habib Beye sera très facile à virer

De quoi déjà mettre fin au passage de l’ancien coach de Rennes et du Red Star à l’OM, lui qui a signé pour 18 mois en février, mais possède un statut très fragile en raison du manque d’expérience. C’est ce que pense Jérome Rothen, persuadé que Habib Beye va terminer la saison et céder sa place à un technicien mieux à même de gérer ce club volcanique. « J’ai des doutes quant au fait que la saison se termine bien pour l’OM. J’ai des doutes quant au fait qu’Habib Beye atteigne des sommets très élevés. Et ce n’est pas être anti-Marseillais que d’avoir des doutes sur le fait que cette équipe puisse être capable de faire ça. Les 8-9 premiers mois de la saison me confortent là-dedans. Et il n’y a personne qui peut me contredire sur ce qui se passe. C’est un échec parce que tu as essayé de construire quelque chose avec De Zerbi et tu as raté. C’est un échec si tu changes d’entraîneur et de président et que Medhi Benatia va partir. Et en plus, il y aura une intersaison avec un nouveau président, avec un entraîneur, peut-être que ça ne sera pas Habib Beye parce qu’il a signé 18 mois », a assuré Jérome Rothen, pour qui les nouveaux dirigeants n’auront aucun mal à virer un entraineur au salaire bien moindre que Roberto De Zerbi, avec beaucoup moins d’adjoints, et qui n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison.