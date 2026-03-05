Crise à l’OM, il est soulagé de ne pas avoir signé

Souffian El Karouani

Convoité par l’Olympique de Marseille cet hiver, Souffian El Karouani n'a pas cédé aux avances marseillaises. Sans doute un soulagement pour le latéral gauche du FC Utrecht étant donnée la situation du club phocéen.
A l’Olympique de Marseille, les recrues ne peuvent que s’interroger. Certaines d’entre elles ont signé pour évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi, qui a finalement décidé de partir d’un commun accord avec la direction. Tandis que d’autres renforts ont été séduits par le discours d’un Medhi Benatia toujours sur le départ. Le directeur du football est certes revenu après sa démission. Mais le propriétaire Frank McCourt l’a seulement convaincu de rester jusqu’à la fin de la saison.

El Karouani échappe au chaos

Il ne serait pas étonnant d’apprendre que des joueurs arrivés ces derniers mois commencent à regarder ailleurs. Pendant ce temps-là, d’autres éléments un temps convoités par le club phocéen sont probablement ravis de ne pas avoir signé. C’est notamment le cas de Souffian El Karouani, le latéral gauche en fin de contrat au FC Utrecht qui, selon le journaliste Marco Gerling, ne devrait pas rejoindre l’Olympique de Marseille cet été.
« Il sait probablement où il va, et sans doute depuis un certain temps, a confié le spécialiste dans le podcast De Strijd Gaat Beginnen. Le club et ses coéquipiers sont-ils au courant ? Je ne le pense pas, même s’il a peut-être fait part de sa décision à certains d’entre eux. Mais cela ne concerne plus le FC Utrecht. Ils n’ont plus aucune influence et ne touchent plus un centime. Tout repose désormais sur El Karouani. Je pense que c’est déjà acté. Peut-être même depuis plus longtemps qu’on ne le croit. Il a probablement aussi pensé, à certains moments, que c’était une bonne chose de ne pas être allé à l’Olympique de Marseille. C’est le chaos là-bas. » Et l'élimination en Coupe de France n'a fait qu'empirer la situation.

