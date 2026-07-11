OM : Benatia rôde dans l'ombre, Lorenzi perd le contrôle

Il a beau avoir démissionné de son poste à l'OM, Medhi Benatia est toujours présent dans les coulisses du mercato marseillais. C'est Frank McCourt qui a demandé que l'ancien bras droit de Pablo Longoria aide Grégory Lorenzi à trouver des places pour des joueurs phocéens.

Il est là, à Marseille, il y a des contacts. À partir du moment où les choses sont claires, que ce n’est plus lui qui décide, je prends avec plaisir tout ce qu’il peut nous apporter », le journaliste de RMC a précisé les choses. La DNCG a obligé l'Olympique de Marseille à vendre des joueurs, et pour l'instant on ne peut pas réellement dire que ce soit l'exode à la Commanderie. Le dossier Mason Greenwood occupe les esprits, mais pour l'instant on ne peut pas dire que Grégory Lorenzi ait bouclé de nombreux départs. Selon Daniel Riolo, si Medhi Benatia est toujours présent dans l'actualité du mercato marseillais, c'est qu'il a des réseaux puissants à l'étranger, ce que l'ancien dirigeant brestois n'a pas encore. Même si Stéphane Richard a précisé les limites du rôle de Benatia en expliquant : «», le journaliste de RMC a précisé les choses.

L'OM évite des problèmes en gardant Benatia

De retour en France, avec l'After RMC, Daniel Riolo a en effet précisé la mission de Medhi Benatia. « Lorenzi, qui est arrivé pour faire cette liquidation des stocks, ce n’est pas le meilleur pour cela. Il n’a pas les réseaux pour vendre Greenwood à Fenerbahçe par exemple. C’est pour ça que Benatia est toujours là, pour aider le club à liquider certains joueurs, a précisé Daniel Riolo, qui estime que l’OM a fait un choix judicieux. Lorenzi, qui a été habitué à bosser sur le marché français, n’a pas ces réseaux pour sortir ces mecs. Benatia, heureusement qu’il est encore là, même s’il n’a pas de contrat officiel, parce que sinon, l’OM serait encore plus dans la merde. »