OM : Benatia rôde dans l'ombre, Lorenzi perd le contrôle

OM : Benatia rôde dans l'ombre, Lorenzi perd le contrôle

OM11 juil. , 16:30
parClaude Dautel
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Il a beau avoir démissionné de son poste à l'OM, Medhi Benatia est toujours présent dans les coulisses du mercato marseillais. C'est Frank McCourt qui a demandé que l'ancien bras droit de Pablo Longoria aide Grégory Lorenzi à trouver des places pour des joueurs phocéens.
La DNCG a obligé l'Olympique de Marseille à vendre des joueurs, et pour l'instant on ne peut pas réellement dire que ce soit l'exode à la Commanderie. Le dossier Mason Greenwood occupe les esprits, mais pour l'instant on ne peut pas dire que Grégory Lorenzi ait bouclé de nombreux départs. Selon Daniel Riolo, si Medhi Benatia est toujours présent dans l'actualité du mercato marseillais, c'est qu'il a des réseaux puissants à l'étranger, ce que l'ancien dirigeant brestois n'a pas encore. Même si Stéphane Richard a précisé les limites du rôle de Benatia en expliquant : « Il est là, à Marseille, il y a des contacts. À partir du moment où les choses sont claires, que ce n’est plus lui qui décide, je prends avec plaisir tout ce qu’il peut nous apporter », le journaliste de RMC a précisé les choses.

L'OM évite des problèmes en gardant Benatia

De retour en France, avec l'After RMC, Daniel Riolo a en effet précisé la mission de Medhi Benatia. « Lorenzi, qui est arrivé pour faire cette liquidation des stocks, ce n’est pas le meilleur pour cela. Il n’a pas les réseaux pour vendre Greenwood à Fenerbahçe par exemple. C’est pour ça que Benatia est toujours là, pour aider le club à liquider certains joueurs, a précisé Daniel Riolo, qui estime que l’OM a fait un choix judicieux. Lorenzi, qui a été habitué à bosser sur le marché français, n’a pas ces réseaux pour sortir ces mecs. Benatia, heureusement qu’il est encore là, même s’il n’a pas de contrat officiel, parce que sinon, l’OM serait encore plus dans la merde. »
Pas de quoi convaincre les supporters de l'Olympique de Marseille, lesquels ont toujours un fort ressentiment contre Medhi Benatia, et encore plus avec les performances actuelles d'Adrien Rabiot avec l'équipe de France au Mondial. L'avenir dira si cette mission de Benatia va s'éterniser, ou pas.

Lire aussi

OM : Aubameyang en Turquie, l'entraineur de Corum confirmeOM : Aubameyang en Turquie, l'entraineur de Corum confirme
L'OM fonce vers une révélation du Mondial à 12MEL'OM fonce vers une révélation du Mondial à 12ME
Articles Recommandés
Lom Enrage Apres Le Sale Coup De Manchester United
OM

L’OM enrage après le sale coup de Manchester United

Jurgen Klopp Et Lallemagne Un Accord Officialise
Bundesliga

Jürgen Klopp et l'Allemagne, un accord officialisé

Asse Un International Hongrois Arrive A Saint Etienne
ASSE

ASSE : Un international hongrois arrive à Saint-Etienne

Algerie Un Journaliste De Beinsports Rattrape Par La Polemique Petkovic
Mondial 2026

Algérie : Un journaliste de Beinsports rattrapé par la polémique Petkovic

Fil Info

11 juil. , 18:30
L’OM enrage après le sale coup de Manchester United
11 juil. , 18:00
Jürgen Klopp et l'Allemagne, un accord officialisé
11 juil. , 17:31
ASSE : Un international hongrois arrive à Saint-Etienne
11 juil. , 17:00
Algérie : Un journaliste de Beinsports rattrapé par la polémique Petkovic
11 juil. , 16:00
OL : Un supermarché tend un piège aux supporters
11 juil. , 15:20
Fumée blanche à Strasbourg, le nouvel entraîneur arrive du Portugal
11 juil. , 15:00
L'OL encaisse 3 buts, pas de panique à Lyon
11 juil. , 14:30
Bordeaux : Les nouvelles sont terribles pour les Girondins
11 juil. , 14:00
PSG : Une dernière offre tombe, la Juve est désespérée

Derniers commentaires

L'OL encaisse 3 buts, pas de panique à Lyon

A Marseille ? Ah Wouai ?🖕

L'OL gifle St-Gall avec un triplé signé Himbert

Le farfelu frileux et sans froc de Fonseca le mettra sur le banc dans les matchs officiels en disant qu'il est pas prêt ou qu'il est trop jeune. Il préférera un Yaremchuk qui en met pas une au fond et deux pieds gauche ou il mettra un arrière droit qu'il choisira de mettre en pointe

OL : Un supermarché tend un piège aux supporters

Marcher 20/25 minutes est à ce point insupportable ?!?

L'OL encaisse 3 buts, pas de panique à Lyon

Ah ? Il est pourtant pas difficile a trouver, il est a la coupe du monde et s'affiche même devant la télévision

Openda à l'OL, tout s'effondre brutalement

Ne grillons pas les étapes et laissons lui le poste de solide doublure. On ne va quand même pas cracher sur un attaquant de qualité et expérimenté, on va peut être jouer la LDC. Et puis si Himbert se blesse de nouveau.. bon 😅

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading