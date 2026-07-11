OL : Un supermarché tend un piège aux supporters

OL : Un supermarché tend un piège aux supporters

OL11 juil. , 16:00
parClaude Dautel
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Depuis que les supporters lyonnais ont appris que le club allait désormais faire payer le parking et les navettes qui amènent au Groupama Stadium, la grogne monte. Autour du stade, on veut se protéger de tout cela, craignant de payer les pots cassés.
L'Olympique Lyonnais a pris de court de ses supporters en annonçant en même temps que les offres d'abonnement qu'il faudra désormais payer 12,5 euros par voiture afin de se garer pour emprunter les navettes qui mènent au Groupama Stadium. Le sujet est très sensible, et d'ores et déjà les communes qui risquent de voir affluer les supporters en quête d'une place gratuite se préparent à trouver des solutions, y compris coercitives. Mais il y a également un commerçant qui craint les effets secondaires de la décision prise par l'OL pour des raisons économiques, c'est un supermarché Leclerc situé à Peyssilieu, qui n'est pas très loin du stade lyonnais. Dans Le Progrès, le patron du magasin annonce que malheureusement il ne sera pas d'un grand secours pour les fans de l'Olympique Lyonnais.

Pas de stationnement sur le parking du supermarché lyonnais

« Depuis environ cinq ans, avec l’OL et surtout les services voirie et sécurité de la Métropole de Lyon, on a fermé le parking du Leclerc les jours de matchs et de très grands événements. Les barrières sont baissées deux à trois heures avant le match et les clients disposent d’un ticket valable 1 h 30 pour faire leurs courses. La Métropole avait aussi posé des protections tout autour du magasin pour éviter que les automobilistes stationnent à cheval sur les trottoirs », prévient Alain Landais, patron du centre commercial concerné.
Autrement dit, les supporters rhodaniens vont probablement devoir mettre la main au porte-monnaie, car tout s'organise pour ne pas laisser la moindre faille dans le dispositif. « On ne s’en rend pas compte mais, le stationnement, ça va très loin. Les gens sont prêts à marcher 20 à 25 minutes. Si les choses restent en l’état, j’adopterai une politique très stricte sur le stationnement sauvage », prévient d'ores et déjà le maire de Meyzieu. Avec 17 matchs de Ligue 1 à domicile, plus les rencontres européennes, les tickets de parking risquent de coûter cher aux supporters lyonnais.

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