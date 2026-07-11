Openda à l'OL, tout s'effondre brutalement

Openda à l'OL, tout s'effondre brutalement

OL11 juil. , 13:30
parHadrien Rivayrand
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L'OL est loin d'en avoir terminé avec son mercato estival. Les Gones souhaitent notamment recruter un attaquant de qualité. Loïs Openda figure parmi les pistes étudiées par le club rhodanien.
L'Olympique Lyonnais veut afficher de grandes ambitions avant le début de la nouvelle saison. Les Gones pourraient d'ailleurs retrouver la Ligue des champions, et leur effectif devra être construit en conséquence. Paulo Fonseca souhaite notamment l'arrivée d'un nouvel attaquant capable d'enchaîner les buts et de répondre aux exigences d'un calendrier chargé. La direction lyonnaise apprécie particulièrement le profil de Loïs Openda, actuellement en difficulté à la Juventus. Mais ce dossier est encore loin d'être finalisé.

Openda à l'OL, c'est loin d'être fait 

Selon le journaliste italien Niccolò Ceccarini, l'international belge sera difficile à faire partir du Piémont tant que le mercato de la Vieille Dame restera bloqué : « Régler le cas d'Openda n'est pas non plus chose aisée. Le joueur, dont le prix du rachat obligatoire a été fixé à 40 millions d'euros, pèse lourd sur le budget et il est difficile de trouver un club prêt à réaliser un tel investissement sur le long terme.
Lens, Monaco et Lyon sont tous intéressés par l'attaquant, mais comme mentionné précédemment, aucune offre concrète n'a été formulée à ce jour. Tout au plus, les trois clubs pourraient s'entendre sur un prêt avec option d'achat, en prenant évidemment en charge le salaire du joueur. »

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Reste désormais à savoir si cette formule conviendra à la Juventus, qui a besoin de liquidités. Le club turinois souhaite notamment recruter Randal Kolo Muani, une opération qui pourrait coûter environ 40 millions d'euros. L'OL, tout comme les autres clubs français intéressés par Openda, n'a pas abandonné l'idée de convaincre la Juve. De son côté, l'attaquant belge doit se préparer à toutes les éventualités. Une situation loin d'être idéale pour préparer sereinement une nouvelle saison au plus haut niveau.
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