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Vladimir Petkovic (Algérie)

Algérie : Un journaliste de Beinsports rattrapé par la polémique Petkovic

Mondial 202611 juil. , 17:00
parClaude Dautel
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Après l'élimination de l'Algérie par la Suisse en 16e de finale du Mondial, une majorité de supporters des Fennecs réclament le départ de Vladimir Petkovic. Mais ce dernier pourrait avoir convaincu la fédération algérienne de le conserver, avec notamment l'aide d'un très écouté journaliste algérien.
Hafid Derradji, journaliste de Beinsports en Algérie, est une star et son avis pèse lourd, puisqu'il compte 3,5 millions d'abonnés sur ses réseaux sociaux. Et notre confrère n'a pas la réputation d'être un tendre, notamment lorsqu'il s'agit d'analyser le travail des sélectionneurs algériens. En 2019, il avait notamment fait le forcing pour tenter de débarquer Kheireddine Zetchi, l'ancien président de la fédération algérienne, et Djamel Belmadi, alors coach des Fennecs. Mais, fort étrangement, malgré la sortie de route de l'équipe d'Algérie après un Mondial clairement très moyen, Hafid Derradji est très clément avec Vladimir Petkovic. « Désormais, il est de notre responsabilité de garantir une transition sereine qui place l’intérêt de l’équipe nationale au-dessus de toute considération. Il faut éviter toute provocation, agitation ou précipitation dans la prise de décision, ou même la promotion de la destitution de l’entraîneur, ou encore le renouvellement de la confiance en lui, avant son retour de congé à la fin du mois en cours », a même lancé le journaliste sur X (anciennement Twitter), alors que le limogeage de l'ancien entraîneur de Bordeaux semblait une évidence.

Petkovic maintenu malgré tout ?

Des propos qui ont fait bondir de très nombreux supporters de l'équipe d'Algérie qui voit derrière tout cela l'ombre des dirigeants du football algérien, lesquels seraient finalement tentés de conserver Vladimir Petkovic comme sélectionneur national. Et c'est peu dire que le journaliste de Beinsports Algérie est clairement accusé d'être aux ordres de la fédération algérienne de football. « Celui qui a la réputation d’avoir des accointances avec l’actuelle équipe dirigeante à la Fédération algérienne de football (FAF) prépare l’opinion à un possible maintien du Suisso-Bosnien », écrivent nos confrères de La Gazzette du Fennec. Et sur les réseaux sociaux, d'autres messages sont nettement moins courtois. « Par Dieu, ton dernier souci, c’est l’équipe nationale et son intérêt, non, tout ce qui t’importe, ce sont tes intérêts personnels et ceux de la fédération ratée », écrit par exemple Abd El Halim, tandis que d'autres vont plus loin et insultent le journaliste.
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