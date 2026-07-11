Algérie : Un journaliste de Beinsports rattrapé par la polémique Petkovic

A Marseille ? Ah Wouai ?🖕
Le farfelu frileux et sans froc de Fonseca le mettra sur le banc dans les matchs officiels en disant qu'il est pas prêt ou qu'il est trop jeune. Il préférera un Yaremchuk qui en met pas une au fond et deux pieds gauche ou il mettra un arrière droit qu'il choisira de mettre en pointe
Marcher 20/25 minutes est à ce point insupportable ?!?
Ah ? Il est pourtant pas difficile a trouver, il est a la coupe du monde et s'affiche même devant la télévision
Ne grillons pas les étapes et laissons lui le poste de solide doublure. On ne va quand même pas cracher sur un attaquant de qualité et expérimenté, on va peut être jouer la LDC. Et puis si Himbert se blesse de nouveau.. bon 😅
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...ومسؤولية الجميع الآن تأمين انتقال هادئ يضمن مصلحة المنتخب فوق كل اعتبار، والابتعاد عن التهييج والتهريج أو التهور في اتخاذ القرار، أو حتى التسويق لإقالة المدرب، أو حتى تجديد الثقة به، قبل عودته من الإجازة نهاية الشهر الجاري.. edgs.co/4y30w