Medhi Benatia reste à l'OM, McCourt l'a convaincu

Même s’il n’est plus officiellement directeur du football de l’OM, Medhi Benatia a toujours un pied très bien implanté au sein du club phocéen. Frank McCourt lui a demandé d’étirer ses fonctions au-delà de cet été.

L’Olympique de Marseille a officiellement tourné la page de l’ère Pablo Longoria-Medhi Benatia. Stéphane Richard a pris la présidence du club et a nommé Grégory Lorenzi à la direction sportive. Les deux hommes ont mis fin à l’aventure d’Habib Beye et ont choisi Bruno Genesio pour entraîner l’équipe la saison prochaine. Une nouvelle ère doit donc s’ouvrir à l’OM mais tous les acteurs importants du passé ne sont pas totalement rayés de la carte en Provence. C’est par exemple le cas de Medhi Benatia. Directeur du football pendant deux années, le Marocain a toujours un pied à l’Olympique de Marseille … à la demande de Frank McCourt.

Aussi étonnant et improbable que cela puisse paraître, l’ancien capitaine de l’AS Roma et de la sélection marocaine continue d’oeuvrer pour aider son successeur Grégory Lorenzi sur le marché des transferts. La mission de Medhi Benatia est simple : faire profiter son club formateur de son réseau pour l’aider à boucler des ventes importantes, selon La Provence. Frank McCourt a été séduit par le profil du Marocain pour réaliser des plus-values, comme cela a été fait récemment avec Luis Henrique à l’Inter Milan, Darryl Bakola à Sassuolo ou encore Robinio Vaz à l’AS Roma. C’est la raison pour laquelle Frank McCourt a pris directement son téléphone afin de demander à Medhi Benatia de continuer à travailler pour l’OM dans ce domaine sans pour autant assurer le rôle officiel de directeur du football.

Medhi Benatia aide l'OM à vendre

Une mission acceptée par l’ancien homme fort du club marseillais. Il travaille notamment d’arrache-pied pour permettre à l’Olympique de Marseille de finaliser le plus vite possible et aux meilleures conditions possibles le départ d’un certain Mason Greenwood, de plus en plus proche de Fenerbahçe pour environ 50 millions d’euros (lire par ailleurs) . L’information ne manquera en tout cas pas de surprendre et l’OM confirme qu’il ne fait rien comme les autres clubs en confiant une mission spéciale à son ancien directeur sportif, lequel venait pourtant tout juste de quitter ses fonctions.