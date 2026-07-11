L'OL encaisse 3 buts, pas de panique à Lyon

L'Olympique Lyonnais s'est nettement imposé ce samedi contre le FC Saint-Gall (6-3). Et si les attaquants de l'OL ont brillé, derrière cela a été plus compliqué. Pas au point de faire peur à Paulo Fonseca.

Grâce notamment à un nouveau triplé signé Himbert , et un but exceptionnel d'Hamdani, l'Olympique Lyonnais a confirmé sa forme à l'entame de sa préparation estivale. Cependant, si l'on veut faire un bilan de l'OL, il faut également noter que défensivement cela a moins été la fête. A moins d'un mois de la phase de qualification pour la Ligue des champions, la formation de Paulo Fonseca doit faire mieux, même s'il serait stupide de faire un bilan définitif après seulement deux matchs de préparation. Que ce soit de manière négative pour la défense, ou positive pour l'attaque. Après cette victoire face à la formation suisse, l'entraîneur portugais de l'Olympique Lyonnais est resté très sobre, même s'il a apprécié le comportement de ses joueurs après moins d'une semaine de préparation.

L'OL satisfait son entraîneur

Et s'agissant plus précisément de la défense lyonnaise, Paulo Fonseca a tenu à relativiser les choses. « Il y a encore des choses à améliorer, mais c’est très positif. Il y avait beaucoup d’intensité, d’agressivité dans notre manière de jouer. Nous avons encore une marge de progression, notamment sur notre ligne défensive. Nous avons commis quelques erreurs, mais c’est normal à ce moment de la préparation, avec beaucoup de jeunes joueurs. Je suis très satisfait de l’intensité et de l’agressivité affichées face à cette équipe », a confié l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais.

De son côté, Abner estime que ses coéquipiers et lui ont encore du travail à faire pour être au top. « Nous avons de nouveaux joueurs et nous avons beaucoup travaillé sur la défense ainsi que sur les combinaisons avec eux (...- Nous avons eu quasiment un mois sans entraînement et les premiers matches sont toujours compliqués. Aujourd’hui, nous avons essayé de mettre de la vitesse avec le ballon et je pense que nous l’avons bien fait. Il y a toujours des choses à améliorer », explique le défenseur brésilien.