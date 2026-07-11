Bordeaux : Les nouvelles sont terribles pour les Girondins

Les Girondins de Bordeaux ont rendez-vous mercredi devant la DNCG et les dernières nouvelles ne sont guère réjouissantes pour le club au scapulaire, dont la relégation au niveau régional semble désormais plus que probable.

Il reste encore quelques jours aux dirigeants bordelais pour trouver les 9 millions d'euros indispensables pour sauver la place des Girondins en National. Faute de cela, la DNCG n'aura d'autre choix que de rayer de la carte du football professionnel le club bordelais, et de confier les clés des Girondins à l'association, laquelle repartira de régional. Ce samedi, Sud-Ouest le dit sans détour, Gérard Lopez a prévenu qu'il refusait de mettre le moindre centime dans cette opération de la dernière chance, laissant à Sparta Capital, qui devait reprendre les Girondins, le soin d'apporter la totalité des 9 millions d'euros. Ce qui n'était pas du tout prévu au programme des investisseurs. Afin de réussir cette mission, Sparta Capital a même tenté de convaincre des entrepreneurs locaux, mais en vain pour l'instant.

Sparta abandonné par Lopez pour sauver Bordeaux

De source proche, certains qui avaient donné leur accord pour se lancer dans le « rachat » du club se sont retirés, ne souhaitant pas s’associer dans un processus de prêt. Comme révélé par le site Web Girondins, le vice-président Arnaud De Carli a sondé des entrepreneurs régionaux pour venir s’associer », précise Nicolas de Gardien, journaliste du quotidien régional. Le temps presse car Sparta Capital souhaite que les 9 millions d'euros nécessaires à sauver le club devant la DNCG soient garantis dès lundi. Car il faut ensuite obtenir que cette somme soit dans le compte courant du club ou sur un compte séquestre mercredi, sachant qu'en plus ce mardi 14 juillet est férié en France. Selon », précise Nicolas de Gardien, journaliste du quotidien régional. Le temps presse car Sparta Capital souhaite que les 9 millions d'euros nécessaires à sauver le club devant la DNCG soient garantis dès lundi. Car il faut ensuite obtenir que cette somme soit dans le compte courant du club ou sur un compte séquestre mercredi, sachant qu'en plus ce mardi 14 juillet est férié en France. Selon Sud-Ouest , différentes rumeurs circulent actuellement à Bordeaux. Certaines suggèrent que cette somme aurait déjà été trouvée, tandis que d'autres laissent penser que rien n'est irrévocablement acquis et que les investisseurs sont toujours en quête de partenaires pour répondre aux exigences de la DNCG.

Club légendaire du football français, les Girondins de Bordeaux semblent emportés dans un tourbillon qui les emmène vers le fond. Et dans toute cette histoire, le club au scapulaire pourrait ne pas en avoir terminé avec Gérard Lopez, lequel aura tout perdu si Bordeaux doit finalement déposer le bilan.