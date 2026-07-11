Fumée blanche à Strasbourg, le nouvel entraîneur arrive du Portugal

Gary O'Neil ayant choisi de repartir en Angleterre après quelques mois sur le banc alsacien, le RC Strasbourg était en quête d'un entraîneur. Et c'est Hugo Oliveira, coach du club portugais de Famalicao, qui va débarquer à la Meinau.

Quelques jours après l'annonce du retour de Liam Rosenior en Ligue 1, ce dernier étant désormais l'entraîneur du Paris FC, Strasbourg a trouvé son nouveau technicien. En effet, ce samedi, L'Equipe révèle que c'est Hugo Oliveira, un entraîneur portugais de 47 ans, qui va débarquer en Alsace, et devenir le premier coach de nationalité portugaise de l'histoire du RC Strasbourg. Il y a encore 24 heures, on annonçait une finale à trois entre Vasco Botelho da Costa (Moreirense), Wilfried Nancy et Hugo Oliveira pour succéder à Gary O'Neil. Mais à priori BlueCo a finalisé son choix et c'est bien l'actuel entraîneur de Famalicao, cinquième du dernier championnat du Portugal, qui va s'engager rapidement avec le RC Strasbourg.

Fumée blanche à Strasbourg

Le quotidien sportif précise que Hugo Oliveira est attendu dimanche dans la capitale alsacienne afin de signer son nouveau contrat avec son staff. Dans la foulée de l'officialisation de la nomination du technicien portugais, ce dernier assurera lundi une première séance d'entraînement avec sa nouvelle équipe. Si ce choix a été fait rapidement entre les trois entraîneurs, c'est que l'équipe de Strasbourg part dans une semaine en stage..au Portugal, et que les dirigeants strasbourgeois souhaitaient que le nouveau coach ait eu le temps de travailler un peu avec son nouvel effectif avant de partir pour la préparation estivale. Selon les Dernières Nouvelles d'Alsace, pour recruter Hugo Oliveira, le club de Strasbourg aurait payé une indemnité autour de 2 millions d'euros à Famalicao. Les dirigeants portugais réclamaient le double, mais auraient finalement revu leurs ambitions à la baisse.