PSG : Une dernière offre tombe, la Juve est désespérée

Le PSG se prépare à se séparer de plusieurs joueurs offensifs dans les prochains jours. Randal Kolo Muani est notamment concerné, lui qui souhaite rejoindre la Juventus.

Le Paris Saint-Germain poursuit son dégraissage avant d'accélérer son mercato . Le club de la capitale a déjà acté le départ de Gonçalo Ramos. Lee Kang-In devrait bientôt suivre, tout comme Randal Kolo Muani. Ce dernier ne fait plus partie des plans de Luis Enrique depuis plusieurs mois. Après un prêt peu concluant à Tottenham la saison passée, l'ancien joueur du FC Nantes souhaite retrouver la Juventus. Mais les négociations entre les deux clubs sont compliquées et freinent encore la finalisation de l'opération. La Vieille Dame ne compte toutefois pas abandonner ce dossier jugé comme prioritaire en interne par la direction du club.

La Juve va revenir à la charge pour RKM

Selon les informations de Tutto Mercato Web, le club turinois s'apprête à revenir à la charge pour recruter l'attaquant international français. Afin de débloquer les discussions, la Juventus prépare en effet une nouvelle offre d'un montant total de 38 millions d'euros, structurée sous la forme d'un prêt payant avec obligation d'achat sous certaines conditions. De son côté, le Paris Saint-Germain espère récupérer 40 millions d'euros pour céder son attaquant.

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Reste désormais à savoir si un accord pourra être trouvé dans les prochains jours entre le PSG et la Juventus Turin. Kolo Muani souhaite rapidement être fixé sur son avenir. En parallèle, l'ancien Nantais dispose d'autres options, avec des intérêts marqués du Borussia Dortmund, de Crystal Palace et d'Aston Villa. La Juventus, elle, a déjà identifié une alternative en cas d'échec des négociations avec Paris : Alexander Sørloth (Atlético Madrid). Le dossier reste donc totalement ouvert, même si le club italien n'a pas encore dit son dernier mot face aux exigences financières élevées du Paris Saint-Germain.