OM : Benatia l’a humilié, il revient par la grande porte

OM11 oct. , 14:00
parGuillaume Conte
La vie d'un footballeur professionnelle est pleine de rebondissements. Ulisses Garcia, passé par tous les sentiments ces dernières semaines, en est l'exemple parfait à l'OM.
Titulaire au poste de défenseur central ou de latéral gauche sur la fin de saison dernière, Ulisses Garcia avait surpris tout le monde par sa faculté à renaitre de ses cendres dans une saison où il avait eu du mal à convaincre son entraineur. Après un entretien positif avec Roberto De Zerbi, le Suisse avait effectué une bonne préparation sous les couleurs de l'OM et pris part aux trois premiers matchs de Ligue 1. Mais à la toute fin du mois d’août, tout s’est écroulé pour l’ancien joueur des Young Boys de Berne. Avec le recrutement d’Emerson à son poste, l’OM lui a demandé de trouver un nouveau club en 24 heures.

Des touches ont eu lieu en Russie, mais Garcia n’y a pas donné suite, estimant qu’une saison à Marseille pouvait être longue et qu’il aurait bien sa chance comme lors de l’exercice précédent. Mais c’est là que le deuxième coup de semonce a eu lieu, puisque selon L’Equipe, c’est le bras droit de Mehdi Benatia, Ali Zarrak, qui a été chargé de lui annoncer qu’il ne serait même pas sur la liste des joueurs amenés à participer à la Ligue des Champions cette saison.

Medina blessé, la chance de Garcia

Le quotidien sportif souligne que Garcia a eu beaucoup de mal à digérer cette nouvelle, s’estimant victime d’un traitement injuste de la part de son club, qui n’avait rien à lui reprocher sur le plan sportif et du comportement. En marge du groupe, le Suisse n’a rien lâché, et vient d’en être récompensé. En quelques jours, il a été réintégré dans la liste UEFA en raison de la blessure sérieuse de Facundo Medina, et a ensuite été retenu pour être dans le groupe face à Metz en Ligue 1. Un sacré retournement de situation pour un défenseur poussé dehors par l’OM, mais finalement toujours là et qui pourrait avoir encore un rôle à jouer dans les prochaines semaines.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

