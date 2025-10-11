ICONSPORT_272756_0104

Ce remplaçant de l’OM voit sa valeur exploser

OM11 oct. , 8:00
parGuillaume Conte
Les places sont chères à l'OM, et c'est à double tranchant pour les jeunes du club. Parvenir à s'imposer est une vraie fierté, mais l'envie d'aller voir ailleurs peut être tentante pour éviter le banc de touche. C'est le cas de Bilal Nadir. 
Pas évident pour les jeunes joueurs de l’OM de se faire leur place au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi, où la concurrence est montée d’un cran ces deux dernières années. Cela n’empêche pas Bilal Nadir d’aller gratter du temps de jeu dès qu’il en a l’occasion, et de se mettre à son avantage sur la plupart de ses sorties. Par son activité et sa polyvalence, celui qui a récemment choisi la sélection sportive marocaine au lieu de la France ou l'Algérie, représente un joueur qu’il va falloir bichonner à Marseille. En effet, son contrat se termine en juin 2026, et la prolongation maintes fois évoquée n’a toujours pas été signée. 

Pour le moment, rien n’a été bouclé, mais cela n’empêche pas Bilal Nadir de commencer à intéresser du monde. Ainsi, sa valeur marchande a pris un gros coup de booster en doublant quasiment, selon le site spécialisé Transfermarkt, qui depuis ce week-end l’évalue à 9 millions d’euros. Le Franco-Marocain était évalué à 5 millions d’euros jusqu’à présent. Une réelle progression au niveau de sa place au sein de l’effectif marseillais, mais qui peut aussi amener le club à se poser des questions. 
Si jamais aucune prolongation ne voyait le jour dans les prochaines semaines, l’OM sera forcément tenté de vendre ce joueur venu de Nice en 2021, alors qu’il n’avait que 17 ans. Si Bilal Nadir cherche en tout cas des marques de confiance de la part de son entraineur, il peut se rassurer en constatant que Roberto De Zerbi l’utilise régulièrement, avec 6 apparitions sur les 9 premiers matchs de la saison, même si c’est souvent comme remplaçant. 
B. Nadir

B. Nadir

FranceFrance Âge 21 Milieu

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs5
Buts0
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
