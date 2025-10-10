Alerte à l’OM, De Zerbi prêt à faire une (pause) Klopp

Décrit comme un passionné du football, Roberto De Zerbi ne s’éternisera pas au bord des terrains. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille parle d’un métier usant qu’il ne compte pas exercer très longtemps.

Cette saison, on peut dire que Roberto De Zerbi met tout le monde d’accord. La deuxième place obtenue en Ligue 1 lors du précédent exercice, synonyme de retour en Ligue des Champions, avait certes donné satisfaction au niveau des résultats et de l’objectif fixé. Mais il était difficile de percevoir une réelle identité de jeu. Les récentes performances de l’Olympique de Marseille font maintenant l’unanimité.

Le club phocéen aurait-il enfin trouvé le coach capable de lui amener de la stabilité sur plusieurs années ? Ce n’est pas certain. Dans son entretien accordé au Corriere della Sera, Roberto De Zerbi laisse entendre qu’il ne s’éternisera pas dans ce milieu. « Je ne pense pas qu'au football, je suis très attentif à tout ce qui se passe, et pas seulement parce que j'étais en Ukraine lorsque la guerre a éclaté, a confié l’ancien coach du Shakhtar Donetsk. Mais la vérité, c'est qu'il me reste très peu de temps pour autre chose – comme l'a dit Klopp, que je respecte peut-être plus en tant qu'homme qu'en tant qu'entraîneur – et c'est très peu. »

Il faut voir combien de temps je peux entraîner - Roberto De Zerbi

« Si je me sens capable d'évoluer ? J'ai du mal à apprécier quoi que ce soit, je ne suis jamais heureux. J'aime beaucoup entraîner – le mois dernier a été l'une de mes périodes les plus agréables – mais il faut voir combien de temps je peux encore entraîner. C'est un métier difficile, Klopp a raison. Une provocation ? Non. Je ne suis pas obligé de faire du football. Mais je veux y participer à ma façon, par exemple en parvenant toujours à faire ressortir les qualités des joueurs », a expliqué le coach de l’OM au risque de semer le doute sur son avenir.