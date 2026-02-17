L'OL va payer 2,5ME pour Noah Nartey

Lors du dernier mercato hivernal, l'Olympique Lyonnais s'est adjugé le gros coup Noah Nartey, qui s'avère être une grande réussite pour l'instant. D'ailleurs, les Gones vont encore devoir passer à la caisse le concernant.

Le 19 janvier dernier, l' OL a officialisé l'arrivée de Noah Nartey en provenance de Brondby. Le transfert de l'international Espoirs danois a coûté 7,5 millions d'euros à la direction lyonnaise, auxquels peuvent encore s'ajouter 2,5 millions d'euros de bonus. Compte tenu des prestations du milieu de terrain de 20 ans, on peut déjà avancer que les Gones ont fait une excellente affaire. Auteur de 2 buts sur ses 4 premières rencontres disputées, il est déjà un titulaire en puissance. Et d'ici très bientôt, les dirigeants rhodaniens vont bientôt devoir passer à la caisse pour livrer une certaine somme à l'ancien club de Nartey, à qui l'OL doit encore de l'argent.

L'OL doit encore de l'argent à Brondby

En effet, comme l'indique Tipsbladet, la première tranche de primes potentiellement dûes à Brondby sera versée lorsque Noah Nartey aura disputé 20 matchs avec l'OL. Une situation qui devrait prochainement être rendue possible, sauf cas de force majeure, puisqu'il est déjà un des premiers joueurs dont le nom est coché sur la feuille de match par Paulo Fonseca. En tout cas, tant qu'il continue de jouir de la confiance que lui a accordé son entraineur, tout en alignant des prestations de qualité, il n'y a aucune raison qu'il ne continue pas à jouer.

On ne sait pas encore combien l'OL versera exactement à ses homologues danois une fois la barre des 20 matchs de Nartey atteinte, ni quelles sont les autres conditions pour aller jusqu'au bout des bonus, mais il y a de fortes chances que Brondby finisse par toucher les 10 millions d'euros totaux du transfert de son ancien protégé. Une belle histoire pour l'actuel troisième de Superliga.