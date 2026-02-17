ICONSPORT_342826_0194
Noah Nartey

L'OL va payer 2,5ME pour Noah Nartey

OL17 févr. , 20:30
parQuentin Mallet
5
Lors du dernier mercato hivernal, l'Olympique Lyonnais s'est adjugé le gros coup Noah Nartey, qui s'avère être une grande réussite pour l'instant. D'ailleurs, les Gones vont encore devoir passer à la caisse le concernant.
Le 19 janvier dernier, l'OL a officialisé l'arrivée de Noah Nartey en provenance de Brondby. Le transfert de l'international Espoirs danois a coûté 7,5 millions d'euros à la direction lyonnaise, auxquels peuvent encore s'ajouter 2,5 millions d'euros de bonus. Compte tenu des prestations du milieu de terrain de 20 ans, on peut déjà avancer que les Gones ont fait une excellente affaire. Auteur de 2 buts sur ses 4 premières rencontres disputées, il est déjà un titulaire en puissance. Et d'ici très bientôt, les dirigeants rhodaniens vont bientôt devoir passer à la caisse pour livrer une certaine somme à l'ancien club de Nartey, à qui l'OL doit encore de l'argent.

L'OL doit encore de l'argent à Brondby

En effet, comme l'indique Tipsbladet, la première tranche de primes potentiellement dûes à Brondby sera versée lorsque Noah Nartey aura disputé 20 matchs avec l'OL. Une situation qui devrait prochainement être rendue possible, sauf cas de force majeure, puisqu'il est déjà un des premiers joueurs dont le nom est coché sur la feuille de match par Paulo Fonseca. En tout cas, tant qu'il continue de jouir de la confiance que lui a accordé son entraineur, tout en alignant des prestations de qualité, il n'y a aucune raison qu'il ne continue pas à jouer.
On ne sait pas encore combien l'OL versera exactement à ses homologues danois une fois la barre des 20 matchs de Nartey atteinte, ni quelles sont les autres conditions pour aller jusqu'au bout des bonus, mais il y a de fortes chances que Brondby finisse par toucher les 10 millions d'euros totaux du transfert de son ancien protégé. Une belle histoire pour l'actuel troisième de Superliga.
N. Teye Nartey

N. Teye Nartey

DenmarkDanemark Âge 20 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa Conference League

2025/2026
Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs3
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Superliga

2025/2026
Matchs17
Buts4
Passes décisives3
Jaune1
Rouge1
Jaune Rouge0
5
Derniers commentaires

Monaco - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)

On aurait dû mener minimum 4-2 j'espère qu'on n'aura pas de regrets. En tout cas on a su réagir et ça c'est motif d'espoir. Et ce retour à domicile tombe extrêmement bien, avec un Parc en feu on ne pourra pas échouer face à ce Monaco certes clinique mais qui a profité de 2 bourdes sinon ca ne créé rien

Monaco - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)

Dembouz ça été une saison miraculeuse en 2025.

Monaco - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)

Ça changera rien les 2 sont mauvais. C'est vraiment pas sur eux qu'il faut compter.

Monaco - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)

Vraiment dommage.

Monaco - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)

On verra bien s il y a une vraie concurrence au retour Chevalier doit garder les buts oui

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

