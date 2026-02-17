Rennes et Habib Beye, le divorce se passe mal

Le passage d'Habib Beye et du Stade Rennais devant la commission juridique de la LFP n'a pas abouti à une conciliation entre les deux parties. L'OM va donc devoir attendre que le club breton licencie officiellement son entraîneur.

Les journalistes rennais l'ont déjà annoncé, c'est dans 24 heures que les dirigeants du club ont prévu d'officialiser la venue de Franck Haise. Cependant, ce rendez-vous pourrait être décalé, car sans grande surprise, aucun accord n'a été trouvé ce mardi après-midi entre Rennes et Habib Beye devant la commission juridique de la LFP, qui de manière tout à fait normale dans ce genre de procédure, avait convoqué les deux parties. Désormais, le Stade Rennais va devoir signifier par écrit ses griefs à l'encontre de l'ancien consultant de Canal+ et le limoger. L'entretien préalable à ce licenciement a déjà eu lieu la semaine passée, et désormais le club a un mois pour notifier sa décision à Habib Beye. Ce dernier ne pourra évidemment pas signer son nouveau contrat avec l'Olympique de Marseille tant qu'il n'aura pas été libéré par Rennes.

Rennes et Beye se tiennent par la barbichette

Compte tenu de la situation, il se pourrait cependant que le Stade Rennais licencie très rapidement Habib Beye, car sans cela, la situation de Franck Haise est également gelée. Les prochaines heures devraient être décisives dans ce jeu de dupes entre deux clubs et deux entraîneurs. Mais rien ne semble devoir empêcher Habib Beye de rejoindre son ami Medhi Benatia à l'Olympique de Marseille.