LdC : La Juventus explose à Galatasaray

En match aller des barrages de Ligue des champions, Galatasaray s'est nettement imposé face à la Juventus (5-2) ce mardi soir. Menés au score très rapidement, les Turinois étaient repassés devant (1-2, 32e), mais le club stambouliote a tout renversé grâce notamment à un doublé de Lang. A noter que la Juve a fini à dix après l'expulsion de Cabal (67e). La Vieille Dame est en fâcheuse posture avant le match retour à domicile mercredi prochain.