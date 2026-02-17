LdC : La Juventus explose à Galatasaray

Ça changera rien les 2 sont mauvais. C'est vraiment pas sur eux qu'il faut compter.
Vraiment dommage.
On verra bien s il y a une vraie concurrence au retour Chevalier doit garder les buts oui
Tg pauvre débile et compte plutôt les chèques que ton club de merde envoie pour son maintien et une place sur le podium
La roue tourne enfin et au meilleur moment ! On domine largement y a pas match. Si on devient enfin efficace on sera récompensés !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
Loading