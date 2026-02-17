ICONSPORT_275433_0030 (1)
OM : Le clan McCourt rectifie déjà une énorme erreur

Medhi Benatia, qui avait pourtant démissionné, est désormais de retour sur le devant de la scène avec un pouvoir plus important qu'avant, au détriment de Pablo Longoria. Une situation que relativise l'entourage de Frank McCourt.
L'Olympique de Marseille est définitivement un club à part. Quelques mois seulement après la qualification pour la Ligue des champions et les scènes de joie lors de la dernière rencontre de Ligue 1 disputée l'an passé, la situation a tourné au fiasco. Après le licenciement de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia a lui aussi voulu partir et a présenté sa démission. Une démission que Frank McCourt a refusée, avant de lui confier un rôle finalement plus important, au détriment de Pablo Longoria, déclassé. En interne, on affirme toutefois que cette prise de pouvoir du Marocain n'est que temporaire et que ceux qui parlent d'une victoire par KO de Benatia n'ont rien compris. C'est ce qu'explique Jean-François Pérès, journaliste du JDD et proche de l'OM.

Medhi Benatia, des objectifs à court terme

La publication du communiqué de presse de l'OM et des propos de Frank McCourt ont mis un gros coup à l'actualité phocéenne. Mais selon les informations de Jean-François Pérès, journaliste du JDD qui cite des proches du propriétaire américain, la « prise de pouvoir de Medhi Benatia » n'est pas considérée comme une « bonne façon de voir les choses ». En réalité, ce n'est pas vraiment un nouveau cycle qui démarre avec cette accession au pouvoir sportif du directeur du football marseillais, mais plutôt une transition vers autre chose. Frank McCourt lui a demandé de « boucler la saison en atteignant les objectifs sportifs », sans se projeter plus loin.
Les objectifs en question ? Aller chercher une qualification pour la prochaine Ligue des champions et aller le plus loin possible en Coupe de France. « L’idée est de gérer l’urgence en interne, remettre de l’ordre et de l’unité », précise notre confrère. Pour le reste, à Medhi Benatia de prouver qu'il a les capacités de prendre du galon si c'est sa véritable volonté. En tout cas, il a désormais une occasion en or d'élargir son influence à l'OM,
Loading