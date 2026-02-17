ICONSPORT_279373_0015
Xabi Alonso - l'entraîneur du Real Madrid

OM : Xabi Alonso a refusé d'entraîner Marseille

OM17 févr. , 18:10
parClaude Dautel
2
L'OM devrait rapidement officialiser la signature d'Habib Beye au poste d'entraîneur. Mais, il n'était pas le choix numéro 1 puisque l'on a appris que les dirigeants marseillais ont tenté de faire venir Xabi Alonso.
Il n'y a pas encore eu de fumée blanche au-dessus du centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus, mais c'est imminent. Sauf énorme retournement de situation, Rennes devrait annoncer dans les prochaines heures le départ définitif d'Habib Beye, qui sera remplacé mercredi par Franck Haise, tandis que dans le même temps l'Olympique de Marseille confirmera la venue de l'ancien consultant de Canal+ pour succéder à Roberto De Zerbi. Mais ce mercredi, plusieurs sources confirment que Pablo Longoria a tenté de convaincre Xabi Alonso, limogé il y a quelques semaines par le Real Madrid, de venir prendre les commandes de l'équipe phocéenne. Le président, sur la sellette, de l'OM estimant que son compatriote avait le profil idéal pour mener Mason Greenwood et ses coéquipiers vers les sommets.
Cependant, si les responsables marseillais ont bel et bien tenté de recruter l'ancien entraîneur du Real Madrid, tout comme ils l'avaient déjà fait après le départ de Jorge Sampaoli, Xabi Alonso a immédiatement décliné cette offre. Alors que son nom circule à Liverpool ou au Bayern Munich, le technicien espagnol a précisé qu'il ne se voyait pas poser ses valises à Marseille dans un tel climat d'instabilité. Il est vrai que le feuilleton proposé actuellement par l'OM relève plus de la série Netflix que d'un vrai projet sérieux. Et cette image s'est forcément propagée à l'étranger, ce qui a probablement refroidi d'autres entraîneurs que Xabi Alonso.

Habib Beye faute de mieux pour l'OM ?

C'est donc faute de mieux que Medhi Benatia a mis en avant le nom d'Habib Beye, avec qui il a de bonnes relations, un choix visiblement pas partagé par Pablo Longoria. Reste désormais à savoir quand tout cela sera bouclé, ou bien si Frank McCourt nous réserve encore des surprises. Car a priori, l'homme d'affaires américain pourrait rapidement désigner un nouveau président pour ce que La Provence surnomme le plus fada des clubs français. Un surnom qui n'a jamais été aussi vrai.
2
Derniers commentaires

Un génie débarque à l'OM, le Spectre l'annonce

Si c’est un génie c’est foutu il sera jamais compris par les marseillais mdr

OM : Xabi Alonso a refusé d'entraîner Marseille

MDRRRRR

OM : Habib Beye arrive, Longoria négocie son départ

Lequel des coach que t’as cité a réussi à l’OM?

L'OL a une offre à 40 ME pour le coup du siècle

Ok mais regarde aussi Marseille mdr non regarde pas ça vaut rien comme ce dijaya de merde

OM : Le clan Tapie dégomme McCourt

C’est bon de se pavaner

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

