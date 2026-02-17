OM : Xabi Alonso a refusé d'entraîner Marseille

L'OM devrait rapidement officialiser la signature d'Habib Beye au poste d'entraîneur. Mais, il n'était pas le choix numéro 1 puisque l'on a appris que les dirigeants marseillais ont tenté de faire venir Xabi Alonso.

Il n'y a pas encore eu de fumée blanche au-dessus du centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus, mais c'est imminent. Sauf énorme retournement de situation, Rennes devrait annoncer dans les prochaines heures le départ définitif d'Habib Beye, qui sera remplacé mercredi par Franck Haise, tandis que dans le même temps l'Olympique de Marseille confirmera la venue de l'ancien consultant de Canal+ pour succéder à Roberto De Zerbi. Mais ce mercredi, plusieurs sources confirment que Pablo Longoria a tenté de convaincre Xabi Alonso, limogé il y a quelques semaines par le Real Madrid , de venir prendre les commandes de l'équipe phocéenne. Le président, sur la sellette, de l'OM estimant que son compatriote avait le profil idéal pour mener Mason Greenwood et ses coéquipiers vers les sommets.

Cependant, si les responsables marseillais ont bel et bien tenté de recruter l'ancien entraîneur du Real Madrid, tout comme ils l'avaient déjà fait après le départ de Jorge Sampaoli, Xabi Alonso a immédiatement décliné cette offre. Alors que son nom circule à Liverpool ou au Bayern Munich, le technicien espagnol a précisé qu'il ne se voyait pas poser ses valises à Marseille dans un tel climat d'instabilité. Il est vrai que le feuilleton proposé actuellement par l'OM relève plus de la série Netflix que d'un vrai projet sérieux. Et cette image s'est forcément propagée à l'étranger, ce qui a probablement refroidi d'autres entraîneurs que Xabi Alonso.

Habib Beye faute de mieux pour l'OM ?