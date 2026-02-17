Le milliard dans 5 ans, le PSG y croit

Le PSG ne cesse de se développer depuis quelques années maintenant. Le club de la capitale a même réussi à générer 837 millions d’euros de revenus lors de la saison 2024/2025. Et Paris compte faire encore mieux.

Le Paris Saint-Germain sort d’une saison historique à bien des égards. Sur le plan sportif, le club de la capitale a réalisé son rêve en remportant la Ligue des champions. En dehors des terrains, la stratégie du PSG porte également ses fruits. La situation financière des pensionnaires du Parc des Princes est au beau fixe. Lors de l’exercice 2024/2025, 837 millions d’euros de revenus ont été générés. Et Paris ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Le PSG rêve toujours en grand

Comme indiqué ces dernières heures au Daily Telegraph par Victoriano Melero, le directeur général du PSG, l'objectif est d'arriver au milliard d'euros d'ici 5 ans : « Notre objectif est d'atteindre un milliard d'euros d'ici cinq ans. (...) Nous pourrions atteindre cette année 25 millions d'euros de recettes liées aux droits médias nationaux. Si nous voulons continuer à accroître nos revenus, nous n'avons d'autre choix que de trouver d'autres moyens de promouvoir le club, car le club est une marque. »

A noter que le média britannique précise que pour arriver à cet objectif, le Paris Saint-Germain espère développer encore un peu plus son image à l'international et en Angleterre notamment.

Il y aura néanmoins quelques obstacles de taille pour les champions d’Europe, à savoir la capacité limitée du Parc des Princes et le problème des droits TV en France, qui chutent drastiquement.

Mais le PSG pourrait au moins régler l’un de ces deux dossiers en cas de rachat du Parc des Princes si Rachida Dati venait à être élue maire de Paris. Cette dernière envisage en effet de vendre l’enceinte francilienne au club de la capitale, ce qui lui permettrait de gagner en marge de manœuvre sur le plan économique et structurel.