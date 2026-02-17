ICONSPORT_273300_0006
Nasser Al-Khelaifi - PSG

Le milliard dans 5 ans, le PSG y croit

PSG17 févr. , 19:30
parHadrien Rivayrand
1
Le PSG ne cesse de se développer depuis quelques années maintenant. Le club de la capitale a même réussi à générer 837 millions d’euros de revenus lors de la saison 2024/2025. Et Paris compte faire encore mieux.
Le Paris Saint-Germain sort d’une saison historique à bien des égards. Sur le plan sportif, le club de la capitale a réalisé son rêve en remportant la Ligue des champions. En dehors des terrains, la stratégie du PSG porte également ses fruits. La situation financière des pensionnaires du Parc des Princes est au beau fixe. Lors de l’exercice 2024/2025, 837 millions d’euros de revenus ont été générés. Et Paris ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Le PSG rêve toujours en grand 

Comme indiqué ces dernières heures au Daily Telegraph par Victoriano Melero, le directeur général du PSG, l'objectif est d'arriver au milliard d'euros d'ici 5 ans : « Notre objectif est d'atteindre un milliard d'euros d'ici cinq ans. (...) Nous pourrions atteindre cette année 25 millions d'euros de recettes liées aux droits médias nationaux. Si nous voulons continuer à accroître nos revenus, nous n'avons d'autre choix que de trouver d'autres moyens de promouvoir le club, car le club est une marque. »
A noter que le média britannique précise que pour arriver à cet objectif, le Paris Saint-Germain espère développer encore un peu plus son image à l'international et en Angleterre notamment.

Lire aussi

PSG : Arsenal casse sa tirelire pour DembéléPSG : Arsenal casse sa tirelire pour Dembélé
Il y aura néanmoins quelques obstacles de taille pour les champions d’Europe, à savoir la capacité limitée du Parc des Princes et le problème des droits TV en France, qui chutent drastiquement.
Mais le PSG pourrait au moins régler l’un de ces deux dossiers en cas de rachat du Parc des Princes si Rachida Dati venait à être élue maire de Paris. Cette dernière envisage en effet de vendre l’enceinte francilienne au club de la capitale, ce qui lui permettrait de gagner en marge de manœuvre sur le plan économique et structurel.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_275433_0030 (1)
OM

OM : Le clan McCourt rectifie déjà une énorme erreur

ICONSPORT_350033_0002
Ligue des Champions

Monaco - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)

ICONSPORT_282770_0005
OL

OL : L'Italie garde un oeil sur Paulo Fonseca

Fil Info

17 févr. , 20:00
OM : Le clan McCourt rectifie déjà une énorme erreur
17 févr. , 19:58
Monaco - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)
17 févr. , 19:00
OL : L'Italie garde un oeil sur Paulo Fonseca
17 févr. , 18:30
Rennes et Habib Beye, le divorce se passe mal
17 févr. , 18:10
OM : Xabi Alonso a refusé d'entraîner Marseille
17 févr. , 17:50
Alvarez au PSG, Luis Enrique ne lâche pas l'affaire
17 févr. , 17:30
Un génie débarque à l'OM, le Spectre l'annonce
17 févr. , 17:00
Rennes : La famille Pinault reprend le pouvoir

Derniers commentaires

Le milliard dans 5 ans, le PSG y croit

Après la construction du stade + commerces etccc ca peut exploser

OM : Xabi Alonso a refusé d'entraîner Marseille

Habib Beye.^^

Rennes et Habib Beye, le divorce se passe mal

Rennes gagne sans haibib , marseille ne gagne pas sans Zoubi

Un génie débarque à l'OM, le Spectre l'annonce

Prenez le à l'essai Beye un mois quand il aura payé ce qu'il doit à Rennes

OM : Le clan Tapie dégomme McCourt

C'est un multi compte sans c********

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading