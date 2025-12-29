OM : Saibari à Marseille, la signature repoussée

L’Olympique de Marseille est à la recherche d’un numéro 10 cet hiver sur le mercato. La piste Ismael Saibari s'éloigne, du moins concernant le mois de janvier.

Après un exercice 2024/2025 solide (15 buts et 14 passes décisives), Ismael Saibari est parti sur la même lancée cette saison. En 23 matchs toutes compétitions confondues, le Marocain a inscrit 11 buts et délivré quatre passes décisives. Cela attire le regard des clubs européens. À 24 ans, l’international marocain (21 sélections) pourrait quitter le PSV Eindhoven pour se lancer un nouveau défi. Le mois dernier AfricaFoot a dévoilé que sept clubs dont cinq de Premier League suivent de près l’ancien joueur de Genk. Le Benfica et l’ Olympique de Marseille veulent également recruter le joueur de 24 ans. L’OM a déjà sondé le joueur l’été dernier. Mais Ismael Saibari veut attendre la Coupe du monde 2026 pour fixer son avenir en club.

Saibari attend la Coupe du monde

Initialement l’Olympique de Marseille aurait été intéressé pour passer à l'offensive cet hiver concernant le Marocain. Mais, le milieu offensif du PSV Eindhoven est actuellement à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc. Le journaliste Hakim Zakos a dévoilé sur X (anciennement Twitter) que l’OM va donc patienter cet été pour tenter de le faire venir. Saibari possède le profil recherché par Pablo Longoria. Le Marocain peut évoluer au poste de numéro 10, mais également un cran en dessous ou sur un côté.

Élément fort du PSV Eindhoven, le natif de Terrassa en Espagne est sous contrat jusqu’en 2029. Il est évalué à 32 millions d’euros sur Transfermarkt. Un coût non négligeable pour l’OM. En attendant, la formation de Roberto de Zerbi va peut-être tenter un coup plus abordable financièrement en la personne d’Himad Abdelli. L’Algérien est en fin de contrat avec le SCO Angers.