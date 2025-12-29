OM : Saibari à Marseille, la signature repoussée

De très courtes victoires malgré tout
Profitons tant que nous le pouvons car sans Lucho j'ai peur pour nos ambitions, quand on voit le niveau des coachs actuels ca fait peur
Une vraie chance pour la France pour le coup ❤️
Rage !
En plus de sa nationalité brésilienne, il a la nationalité portugaise depuis très longtemps. Il n'est pas considéré comme extracommunautaire.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Loading
Les marocains 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗟𝗘́𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 les Pays-Bas ! 🇲🇦😳 • 𝗠𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿 passeur : El Karouani. 🎯 • 4ème 𝗺𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿 buteur : Saibari. ⚽ • 4ème 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱 de vitesse : Driouech. ⚡ 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡.