ICONSPORT_280804_0209

OM : Saibari à Marseille, la signature repoussée

OM29 déc. , 11:30
parNathan Hanini
1
L’Olympique de Marseille est à la recherche d’un numéro 10 cet hiver sur le mercato. La piste Ismael Saibari s'éloigne, du moins concernant le mois de janvier.
Après un exercice 2024/2025 solide (15 buts et 14 passes décisives), Ismael Saibari est parti sur la même lancée cette saison. En 23 matchs toutes compétitions confondues, le Marocain a inscrit 11 buts et délivré quatre passes décisives. Cela attire le regard des clubs européens. À 24 ans, l’international marocain (21 sélections) pourrait quitter le PSV Eindhoven pour se lancer un nouveau défi. Le mois dernier AfricaFoot a dévoilé que sept clubs dont cinq de Premier League suivent de près l’ancien joueur de Genk. Le Benfica et l’Olympique de Marseille veulent également recruter le joueur de 24 ans. L’OM a déjà sondé le joueur l’été dernier. Mais Ismael Saibari veut attendre la Coupe du monde 2026 pour fixer son avenir en club.

Saibari attend la Coupe du monde

Initialement l’Olympique de Marseille aurait été intéressé pour passer à l'offensive cet hiver concernant le Marocain. Mais, le milieu offensif du PSV Eindhoven est actuellement à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc. Le journaliste Hakim Zakos a dévoilé sur X (anciennement Twitter) que l’OM va donc patienter cet été pour tenter de le faire venir. Saibari possède le profil recherché par Pablo Longoria. Le Marocain peut évoluer au poste de numéro 10, mais également un cran en dessous ou sur un côté.
Élément fort du PSV Eindhoven, le natif de Terrassa en Espagne est sous contrat jusqu’en 2029. Il est évalué à 32 millions d’euros sur Transfermarkt. Un coût non négligeable pour l’OM. En attendant, la formation de Roberto de Zerbi va peut-être tenter un coup plus abordable financièrement en la personne d’Himad Abdelli. L’Algérien est en fin de contrat avec le SCO Angers.
I. Saibari Ben El Basra

I. Saibari Ben El Basra

SpainEspagne Âge 24 Milieu

Eredivisie

Matchs16
Buts9
Passes décisives4
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs6
Buts2
Passes décisives0
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_280785_0011
CAN 2025

CAN 2025 : Petkovic et l'Algérie, il est choqué

ICONSPORT_280567_0130
OL

OL : Maitland-Niles en danger à Lyon ?

ICONSPORT_261501_0157
PSG

« C’est complément faux », le PSG refuse ces deux renforts

ICONSPORT_277121_0147
OM

OM : Un cador à 25ME pour lancer le mercato !

Fil Info

29 déc. , 14:00
CAN 2025 : Petkovic et l'Algérie, il est choqué
29 déc. , 13:30
OL : Maitland-Niles en danger à Lyon ?
29 déc. , 13:00
« C’est complément faux », le PSG refuse ces deux renforts
29 déc. , 12:40
OM : Un cador à 25ME pour lancer le mercato !
29 déc. , 12:20
OL : Endrick fait scandale à Madrid
29 déc. , 12:10
Nice officialise le départ de Franck Haise et la nomination de Claude Puel
29 déc. , 12:03
Caen vire son entraîneur et nomme Gael Clichy
29 déc. , 12:00
PSG : Luis Enrique ne prolonge pas, Paris a peur

Derniers commentaires

CAN 2025 : Petkovic et l'Algérie, il est choqué

De très courtes victoires malgré tout

PSG : Luis Enrique ne prolonge pas, Paris a peur

Profitons tant que nous le pouvons car sans Lucho j'ai peur pour nos ambitions, quand on voit le niveau des coachs actuels ca fait peur

PSG : Marquinhos prend une décision radicale

Une vraie chance pour la France pour le coup ❤️

OL : Endrick va faire pleurer les gardiens, la Ligue 1 est prévenue

Rage !

PSG : Marquinhos prend une décision radicale

En plus de sa nationalité brésilienne, il a la nationalité portugaise depuis très longtemps. Il n'est pas considéré comme extracommunautaire.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading