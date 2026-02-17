OL : L'Italie garde un oeil sur Paulo Fonseca

L'Olympique Lyonnais est sur un nuage, et Paulo Fonseca n'y est clairement pas pour rien. L'entraîneur portugais des Gones est en train redore son image entre Rhône et Saône. De quoi pousser les clubs italiens à poser à nouveau l'œil sur lui.

L'histoire entre l' OL et Paulo Fonseca est en train de devenir un véritable conte de fées. L'entraîneur portugais, arrivé il y a treize mois seulement, est parvenu à redorer le blason du club rhodanien en faisant une équipe redoutable et qui s'accroche à la course aux trophées. Une série en cours de 13 victoires consécutives permet aux Gones d'occuper seuls la troisième place de Ligue 1, tout en ayant terminé premiers du classement en Ligue Europa et en étant toujours en lice dans une Coupe de France sans le PSG.

Un véritable bonheur pour les supporters lyonnais, qui voient leur équipe sortir enfin du marasme dans lequel elle s'était perdue depuis plusieurs saisons. Un engouement populaire traduit par une ovation du Groupama Stadium après la victoire face à Nice et qui a valu à Paulo Fonseca quelques larmes. Son parcours avec l'OL ne passe pas inaperçu, alors que l'Italie garde un oeil sur lui.

Paulo Fonseca force les regrets

A en croire Tuttosport, l'Italie pourrait presque regretter d'avoir traité de la sorte Paulo Fonseca lors de ses deux passages sur la Botte. Entre 2019 et 2021, le technicien portugais a entraîné l'AS Roma mais a vu son aventure être écourtée par ses dirigeants de l'époque. Même chose à l'AC Milan (juin-décembre 2024), alors qu'il a été remercié six mois seulement après sa nomination suite à des résultats peu rassurants.