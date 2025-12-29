OM : Un cador à 25ME pour lancer le mercato !

L’Olympique de Marseille est toujours à la recherche de son créateur avant l’ouverture du mercato hivernal. Les Olympiens ont déjà plusieurs pistes, mais d’autres pourraient s’ouvrir dans les prochains jours.

L’OM a repoussé son offre pour Ismael Saibari. La presse marocaine explique ce lundi que le joueur du PSV Eindhoven veut attendre la Coupe du monde 2026 pour fixer son avenir. De plus, le Marocain représente un coût important dont l’ OM ne peut pas se permettre lors du mois de janvier. Les cibles moins coûteuses sont donc étudiées. En premier lieu, Himad Abdelli. Le joueur du SCO Angers est en fin de contrat en juin prochain. Actuellement à la CAN avec l’Algérie, le joueur de 26 ans ne sera pas bradé par les Angevins. Alors, Fabrizio Romano donne des idées à certains en annonçant que Ruben Neves n'avait pas prolongé en Arabie saoudite.

Ruben Neves peut-il correspondre ?

Pablo Longoria doit donc étudier d’autres profils au cas où. Et ce lundi, le média Le Phocéen en suggère un. Le site spécialisé dans l’actualité de l’Olympique de Marseille évoque Ruben Neves. Le Portugais de 28 ans évolue du côté d’Al-Hilal en Arabie Saoudite. En fin de contrat en juin prochain, l’ancien joueur de Wolverhampton souhaite revenir en Europe la saison prochaine. Initialement pisté par le Real Madrid, Neves ne signera pas du côté de la capitale espagnole selon le quotidien AS. Les Merengues ont fermé la porte après avoir pris un premier contact. Le profil du joueur correspond à ce que recherche l’Olympique de Marseille.

Formé à Porto, Ruben Neves peut représenter une belle opportunité pour le club de la cité phocéenne. La concurrence sur le dossier est faible pour l’instant. Seul point de blocage, le salaire. De son côté, le club d’Al Hilal souhaite le prolonger, mais aucune rumeur sur des potentielles discussions n’existe à ce jour. L’international portugais (63 sélections) est le troisième joueur le plus utilisé par Simone Inzaghi et dont la valeur est encore estimée à 25ME par Transfermarkt, avant de passer à 0 euro s'il ne prolonge pas d'ici juin prochain. Rien de concret actuellement, mais le profil pourrait être idéal pour Roberto De Zerbi.