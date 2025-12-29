ICONSPORT_277121_0147

OM : Un cador à 25ME pour lancer le mercato !

OM29 déc. , 12:40
parNathan Hanini
0
L’Olympique de Marseille est toujours à la recherche de son créateur avant l’ouverture du mercato hivernal. Les Olympiens ont déjà plusieurs pistes, mais d’autres pourraient s’ouvrir dans les prochains jours.
L’OM a repoussé son offre pour Ismael Saibari. La presse marocaine explique ce lundi que le joueur du PSV Eindhoven veut attendre la Coupe du monde 2026 pour fixer son avenir. De plus, le Marocain représente un coût important dont l’OM ne peut pas se permettre lors du mois de janvier. Les cibles moins coûteuses sont donc étudiées. En premier lieu, Himad Abdelli. Le joueur du SCO Angers est en fin de contrat en juin prochain. Actuellement à la CAN avec l’Algérie, le joueur de 26 ans ne sera pas bradé par les Angevins. Alors, Fabrizio Romano donne des idées à certains en annonçant que Ruben Neves n'avait pas prolongé en Arabie saoudite.

Ruben Neves peut-il correspondre ?

Pablo Longoria doit donc étudier d’autres profils au cas où. Et ce lundi, le média Le Phocéen en suggère un. Le site spécialisé dans l’actualité de l’Olympique de Marseille évoque Ruben Neves. Le Portugais de 28 ans évolue du côté d’Al-Hilal en Arabie Saoudite. En fin de contrat en juin prochain, l’ancien joueur de Wolverhampton souhaite revenir en Europe la saison prochaine. Initialement pisté par le Real Madrid, Neves ne signera pas du côté de la capitale espagnole selon le quotidien AS. Les Merengues ont fermé la porte après avoir pris un premier contact. Le profil du joueur correspond à ce que recherche l’Olympique de Marseille.
Formé à Porto, Ruben Neves peut représenter une belle opportunité pour le club de la cité phocéenne. La concurrence sur le dossier est faible pour l’instant. Seul point de blocage, le salaire. De son côté, le club d’Al Hilal souhaite le prolonger, mais aucune rumeur sur des potentielles discussions n’existe à ce jour. L’international portugais (63 sélections) est le troisième joueur le plus utilisé par Simone Inzaghi et dont la valeur est encore estimée à 25ME par Transfermarkt, avant de passer à 0 euro s'il ne prolonge pas d'ici juin prochain. Rien de concret actuellement, mais le profil pourrait être idéal pour Roberto De Zerbi.

Lire aussi

L'OM et Egan-Riley, la fin est procheL'OM et Egan-Riley, la fin est proche
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280785_0011
CAN 2025

CAN 2025 : Petkovic et l'Algérie, il est choqué

ICONSPORT_280567_0130
OL

OL : Maitland-Niles en danger à Lyon ?

ICONSPORT_261501_0157
PSG

« C’est complément faux », le PSG refuse ces deux renforts

Fil Info

29 déc. , 14:00
CAN 2025 : Petkovic et l'Algérie, il est choqué
29 déc. , 13:30
OL : Maitland-Niles en danger à Lyon ?
29 déc. , 13:00
« C’est complément faux », le PSG refuse ces deux renforts
29 déc. , 12:20
OL : Endrick fait scandale à Madrid
29 déc. , 12:10
Nice officialise le départ de Franck Haise et la nomination de Claude Puel
29 déc. , 12:03
Caen vire son entraîneur et nomme Gael Clichy
29 déc. , 12:00
PSG : Luis Enrique ne prolonge pas, Paris a peur
29 déc. , 11:30
OM : Saibari à Marseille, la signature repoussée

Derniers commentaires

CAN 2025 : Petkovic et l'Algérie, il est choqué

De très courtes victoires malgré tout

PSG : Luis Enrique ne prolonge pas, Paris a peur

Profitons tant que nous le pouvons car sans Lucho j'ai peur pour nos ambitions, quand on voit le niveau des coachs actuels ca fait peur

PSG : Marquinhos prend une décision radicale

Une vraie chance pour la France pour le coup ❤️

OL : Endrick va faire pleurer les gardiens, la Ligue 1 est prévenue

Rage !

PSG : Marquinhos prend une décision radicale

En plus de sa nationalité brésilienne, il a la nationalité portugaise depuis très longtemps. Il n'est pas considéré comme extracommunautaire.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading