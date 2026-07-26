OM : Aucun renfort, Marseille va tout casser

Le mercato marseillais se limite pour l'instant à des ventes. Après la défaite face à Nice (0-3), samedi en amical, certains supporters paniquent. Mais, pour un consultant, au contraire cette diète imposée à l'OM va relancer le club phocéen.

After Foot et du WFC, au contraire cette cure d'austérité peut être très bénéfique pour l'OM dans la mesure où Bruno Genesio est un vrai meneur d'hommes. Après les années Longoria, marquées par des transferts très nombreux, l'OM est passé en mode diète, la DNCG étant passée par là. Frank McCourt a incité Stéphane Richard et Grégory Lorenzi à faire preuve de prudence sur le marché des transferts et ces derniers obéissent à la perfection. Oui mais voilà, l'Olympique de Marseille a tout de même besoin d'une équipe compétitive en Ligue 1 et en Europa League et si Bruno Genesio n'a pas des renforts d'ici le mois de septembre, cela va être compliqué. Pour Elton Mokolo, membre de l'et du WFC, au contraire cette cure d'austérité peut être très bénéfique pour l'OM dans la mesure où Bruno Genesio est un vrai meneur d'hommes.

L'OM sans mercato, même pas peur

« Oui, l'Olympique de Marseille va perdre en qualité avec la perte de Mason Greenwood, la perte d'Aubameyang, mais à côté de ça, tu as encore des forces vives qui peuvent être utilisées (...) Moi je me dis que l'Olympique de Marseille a besoin justement de s'appuyer sur une base beaucoup plus restreinte pour pouvoir faire un esprit de groupe, un esprit commando, pour pouvoir être une équipe compétitive, explique le consultant de RMC, qui est réellement persuadé que cet OM light a les moyens de créer la surprise. Avec un effectif restreint, l’OM peut nous surprendre et peut être la bonne surprise de ce championnat. Je n'oublie pas qu'il y a des précédents : 2012-2013, tu étais déjà dans cette situation, après le départ de Didier Deschamps, tu as terminé vice-champion de France. Ce que je veux dire par là, c'est que ce ne serait pas un fait nouveau pour l'Olympique de Marseille. »