OM : Aucun renfort, Marseille va tout casser

OM : Aucun renfort, Marseille va tout casser

OM26 juil. , 10:30
parClaude Dautel
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Le mercato marseillais se limite pour l'instant à des ventes. Après la défaite face à Nice (0-3), samedi en amical, certains supporters paniquent. Mais, pour un consultant, au contraire cette diète imposée à l'OM va relancer le club phocéen.
Après les années Longoria, marquées par des transferts très nombreux, l'OM est passé en mode diète, la DNCG étant passée par là. Frank McCourt a incité Stéphane Richard et Grégory Lorenzi à faire preuve de prudence sur le marché des transferts et ces derniers obéissent à la perfection. Oui mais voilà, l'Olympique de Marseille a tout de même besoin d'une équipe compétitive en Ligue 1 et en Europa League et si Bruno Genesio n'a pas des renforts d'ici le mois de septembre, cela va être compliqué. Pour Elton Mokolo, membre de l'After Foot et du WFC, au contraire cette cure d'austérité peut être très bénéfique pour l'OM dans la mesure où Bruno Genesio est un vrai meneur d'hommes.

L'OM sans mercato, même pas peur

« Oui, l'Olympique de Marseille va perdre en qualité avec la perte de Mason Greenwood, la perte d'Aubameyang, mais à côté de ça, tu as encore des forces vives qui peuvent être utilisées (...) Moi je me dis que l'Olympique de Marseille a besoin justement de s'appuyer sur une base beaucoup plus restreinte pour pouvoir faire un esprit de groupe, un esprit commando, pour pouvoir être une équipe compétitive, explique le consultant de RMC, qui est réellement persuadé que cet OM light a les moyens de créer la surprise. Avec un effectif restreint, l’OM peut nous surprendre et peut être la bonne surprise de ce championnat. Je n'oublie pas qu'il y a des précédents : 2012-2013, tu étais déjà dans cette situation, après le départ de Didier Deschamps, tu as terminé vice-champion de France. Ce que je veux dire par là, c'est que ce ne serait pas un fait nouveau pour l'Olympique de Marseille. »
La défaite contre Nice samedi a beau avoir agacé quelques supporters phocéens, qui estiment que l'OM ne va plus droit au but mais droit dans le mur, il reste un mois aux dirigeants marseillais pour apporter encore quelques corrections à l'effectif de Bruno Genesio. Et cela même si des départs sont encore programmés dans les jours et les semaines qui viennent.

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Derniers commentaires

OM : Aucun renfort, Marseille va tout casser

J'ai rien comparer, je veux surtout pas comparer la dette de L OM a celui du barca hein !!

OM : Aucun renfort, Marseille va tout casser

😁 j ai jamais dit le contraire, c est la comparaison avec le barca qui m a bien fait marrer

OM : Aucun renfort, Marseille va tout casser

Toute façon il faut recruter , trouve moi un club dans le monde qui recrute jamais , aller j attend

OM : McCourt oblige Lorenzi à des négociations humiliantes

bouffeur de kebab... quand on a rien a dire, vaut mieux se taire hein....

OM : Aucun renfort, Marseille va tout casser

Sauf que l om n est ni le barca, n a ni le centre de formation du barca et n est ni compétitif 😂

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