Un coup monté de Zidane pour faire sortir Deschamps ?

Les règlements de comptes sont fréquents entre anciens de France 98, y compris quand cela touche le plus haut niveau du football français. Didier Deschamps, Zinedine Zidane et Christophe Dugarry sont cités.

Les choses étaient claires avant même le début de la Coupe du monde, il s’agissait de la dernière compétition disputée par Didier Deschamps au poste de sélectionneur. Comme un grand, le technicien français avait pris la parole il y a plus d’un an pour annoncer que ce serait sa dernière aventure avec les Bleus, et qu’il ne prolongerait donc pas son contrat. Une façon d’aborder de manière décomplexée cette Coupe du monde en Amérique, et d’enlever un peu de pression autour de son avenir.

Dugarry envoyé par Zidane, Sanfourche se lâche

Cela semblait être le cas, mais Didier Deschamps, dans sa dernière interview après la défaite contre l’Angleterre, a laissé entendre qu’il avait tout de même été un peu poussé dehors. « J'ai décidé que ça devait s'arrêter pas pour moi, mais pour le bien de l'équipe de France. Il y avait un environnement tellement irrespirable par rapport à moi… », avait confié le sélectionneur national, qui a surpris tout le monde avec cette prise de parole où il estimait avoir été poussé dehors.

Journaliste pour RTL et suiveur des Bleus, Philippe Sanfourche a sa petite idée sur la question. Pour le journaliste, le forcing de personnalités proche de Zinedine Zidane, comme Christophe Dugarry qui a torpillé « DD » pendant des années, a fini par provoquer cette lassitude chez Deschamps. « Pour le coup, le fait qu’il ait mal vécu le retour de l’Euro 2024, avec beaucoup de critiques, et certains très prononcés de consultants importants… Christophe Dugarry par exemple, a été extrêmement virulent. Cela fait des années de toute façon que les deux hommes sont sur des positions opposées. Après, je n’apprends à personne que Christophe Dugarry est aussi très proche de Zinedine Zidane, donc forcément ça prend une dimension encore plus importante quand Didier Deschamps entend des critiques. Il se demande dans quelles mesures cela peut être un peu téléguidé, ou pas », a lancé Philippe Sanfourche.

Des propos qui peuvent être nuancés, car le sélectionneur national a été critiqué par Dugarry dès son premier jour, y compris après le sacre de 2018, et cela n’a pas empêché l’ancien joueur et entraineur de l’OM de continuer pendant encore des années. De son côté, malgré un agacement de moins en moins feint, Deschamps n’a jamais répondu aux attaques de ses anciens coéquipiers de France 98, même s’il ne cache pas qu’il n’a pas gardé de bonnes relations avec Christophe Dugarry, et qu’il se retrouve très distant de Zinedine Zidane.