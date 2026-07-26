OL : Fonseca a la rage contre Tagliafico

A l'heure où Nicolas Tagliafico est courtisé en Grèce et en Espagne notamment, Paulo Fonseca ne va pas pleurer tant il a du mal à digérer le comportement de l'Argentin la saison dernière avec l'OL.

L’agressivité argentine a beaucoup fait parler dans le Mondial 2026, et notamment la façon de jouer avec les limites du règlement sans vraiment se faire inquiéter par les arbitres. Ce comportement n’est pas valable partout et en dehors de la Coupe du monde, multiplier les fautes, les comportements belliqueux et les provocations mène souvent au vestiaire.

C’est ce qu’a connu Nicolas Tagliafico en fin de saison dernière, quand il a pris deux cartons rouges consécutifs qui ont plombé littéralement la saison de l’OL . En Europa League face au Celta Vigo et contre Monaco en championnat, l’Argentin a récolté deux cartons rouges incontestables pour coûter très cher à son club. A se demander, vu la grossièreté des fautes, si l’arrière gauche ne l’a pas fait volontairement.

Il ne peut pas lâcher l'équipe comme ça - Paulo Fonseca sur Nicolas Tagliafico

Sans aller jusque-là, Paulo Fonseca a reconnu qu’il n’avait pas aimé ce double pétage de plombs, surtout pour un joueur avec une grande expérience. « J’étais un peu déçu. C’est incroyable ce qui s’est passé, carton rouge, pénalty. Avec des joueurs expérimentés, on ne peut avoir de telles situations. Il ne peut pas lâcher l’équipe comme ça. Je l’ai vu jouer à la Coupe du monde, c’est culturel, dans le tempérament argentin, incroyable. J’ai dû comprendre la façon de jouer de Nico. Et on a aussi Ainsley (Maitland-Niles) qui a eu des soucis. Les joueurs expérimentés ne peuvent pas lâcher l’équipe. Ce sont eux qui doivent donner l’exemple », a livré l’entraîneur portugais, déçu par son joueur argentin qui a ensuite perdu sa place de titulaire, puisqu’il n’a joué que 13 minutes sur 7 derniers matchs de la saison.

Une opinion qui pourrait compter pour l’avenir de Tagliafico, qui possède plusieurs clubs qui le suivent, et l’OL ne s’accrochera pas pour le conserver cet été.